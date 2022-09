So beruhige ich ein schreiendes Baby, sagt die Wissenschaft

WHO-Studie: Beweg dich, Kind!

Unglückliche Stubenhocker

85 Prozent der Mädchen und 78 der Jungen bewegen sich nicht die von der WHO empfohlene Stunde am Tag. Das hat Folgen: Mangelnde Bewegung führt zu mangelndem Wohlbefinden. Denn spielerische Bewegung und Sport setzen euphorisierende Substanzen frei. Wird der Bewegungstrieb jedoch ständig unterdrückt, entlädt sich die ungenutzte Energie in aggressivem oder depressivem Verhalten.