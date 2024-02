Dieser Briefkasten stand ursprünglich vor einem Bahnhof in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Nachdem die Briten das Gebiet 1916 erobert hatten, verschenkte ein britischer Offizier den Kasten an ein Postamt in Lahore, Pakistan. Heutzutage schmückt er einen historischen Postzugwagen, der im Eisenbahnmuseum Golra Sharif in Pakistan zu bewundern ist.