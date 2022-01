Skisaison in Europa: Optimismus trotz Omikron

Stillstehende Lifte, leere Hütten und Hotels. So sah die Skisaison in großen Teilen Europas im vergangenen Jahr aus. Einige Skigebiete etwa in Österreich und Deutschland hatten keinen einzigen Tag geöffnet – ein Desaster für die Tourismusbranche. In diesem Jahr konnten die Seilbahnunternehmen und Hoteliers jedoch aufatmen. Trotz der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante war und ist das Skifahren überall gestattet, wenn auch unter teils strengen Auflagen.

Man sei "zufrieden und vor allem sehr glücklich, dass die Lifte nach dem Winter-Lockdown 2020/2021 wieder geöffnet sind", so Carolin Kunzmann von der Bayrischen Zugspitzbahn auf DW-Anfrage. Allerdings seien die Besucherzahlen unter dem Normalniveau von vor Pandemiebeginn geblieben. In den Gebieten um Deutschlands höchsten Berg gilt, wie in vielen Skigebieten des Landes, die 2G-Regel. Jeder Gast werde an der Talstation oder an der Kasse kontrolliert, so Kunzmann. Erst mit der Vorlage eines Impf- oder Genesenenzertifikats werde der Skipass aktiviert. Das habe zwar vor allem in der Hochsaison in den Weihnachtsferien zu längeren Wartezeiten geführt, funktioniere aber generell gut. In Innenräumen, Anstehbereichen, Seilbahnen und Skiliften gilt zudem weiterhin eine FFP2-Masken-Pflicht.

Nur wer geimpft oder genesen ist, kann vielerorts Skifahren

Österreich: Durchwachsener Saisonbeginn und Après-Ski-Ärger

Auch in Österreich gelten strenge Regeln für Wintersportler. 2G und FFP2-Masken sind auch hier Standard. Noch bis Mitte Dezember befand sich das Land aufgrund explodierender Infektionszahlen in einem wochenlangen Lockdown. Das Robert-Koch-Institut hatte Österreich zum Hochrisikogebiet erklärt, das Auswärtige Amt entsprechend eine Reisewarnung erlassen. Viele Gäste, vor allem aus Deutschland, hat das offensichtlich abgeschreckt. 26 Prozent weniger Urlauber als vor der Pandemie seien aus dem Nachbarland angereist, schätzt der österreichische Hotelierverband ÖHV. Deutsche stellen in Österreich die mit Abstand größte Besuchergruppe. Die Auslastung österreichischer Hotels liege im Januar gerade einmal bei rund einem Drittel, so der ÖHV, "zu wenig um wirtschaftlich zu arbeiten".

"Natürlich ist in dieser Saison noch der ein oder andere Platz frei", bestätigt Beate Kassner, Geschäftsführerin von Zillertal Tourismus. Dennoch sei man mit der Buchungslage zufrieden. In der Alpenrepublik hofft man nun auf das Februargeschäft – auch wenn Österreich nun wieder Hochrisikogebiet ist. Das hat vor allem Auswirkungen auf Familien mit noch ungeimpften Kindern. Denn die müssten nach der Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne.

Zehn Ideen zum Ski fahren Zugspitze, Deutschland Gut von Grainau oder Garmisch-Partenkirchen zu erreichen, liegt das deutsche Skigebiet der Zugspitze. Der höchste Punkt Deutschlands bietet nicht nur abwechslungsreiche Pisten, sondern auch einen herrlichen Ausblick auf vier Länder. Um alle Bergbahnen und Lifte nutzen zu können, ist ein 2G-Nachweis erforderlich. Außerdem herrscht in Innenräumen und Bahnen eine FFP2-Maskenpflicht.

Zehn Ideen zum Ski fahren Serfaus-Fiss-Ladis, Österreich Das Tiroler Skigebiet lockt Touristen in dieser Saison mit einer kostenlosen Stornomöglichkeit für Unterkünfte. Um Skifahren zu dürfen, müssen die Skipässe vor der Benutzung mit einem 2G-Nachweis verifiziert und freigeschaltet werden. Obwohl aufgrund der Pandemie einige Veranstaltungen abgesagt wurden, sollen zum Beispiel das Nachtrodeln und -skifahren nach aktuellem Stand stattfinden können.

Zehn Ideen zum Ski fahren Matterhorn Paradise, Schweiz Im Wallis zwischen Zermatt und Breuil-Cervinia thront auf 3883 Metern das höchstgelegene Skigebiet Europas. Hier erwartet Wintersportler eine neue autonome Seilbahn, die durch Kameras und Sensoren reagiert. Außerdem läuft das Projekt "Alpine Crossing": Im Herbst 2022 soll eine Seilbahnverbindung zwischen der Schweiz und Italien fertig sein. Die einstündige Fahrt verspricht eine tolle Aussicht.

Zehn Ideen zum Ski fahren Seiser Alm/Val Gardena, Italien In den Südtiroler Dolomiten liegt die größte Hochalm Europas. Zusammen mit Gröden macht es sie zum weitläufigsten Skigebiet der Region. Hier gilt die 2G-Regel und während der Gondelfahrt muss eine Maske getragen werden. Neu ist außerdem die Wiedereröffnung der Talabfahrt "Pilat", die nun durch einen Wald führt.

Zehn Ideen zum Ski fahren Espace Killy, Frankreich Eines der bekanntesten Skigebiete der französischen Alpen vereint Tignes und Val d'Isère und geht hoch hinauf auf 3400 Meter. Zusätzlich ist es eines der höchstgelegenen, schneesichersten und größten Frankreichs. Im gesamten Skigebiet gilt außerdem die 3G-Regel und eine Maskenpflicht in den Seilbahnen, Restaurants und Hotels.

Zehn Ideen zum Ski fahren Grandvalira, Andorra In den Pyrenäen liegt eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Europas. Zwischen den Orten Pas de la Casa und Encamp können 210 Pistenkilometer abgefahren werden. Besonders für Kinder ist das Skigebiet besonders geeignet. Für sie gibt es extra eingerichtete Bereiche und Pisten und die längste Kinderabfahrt Südeuropas. Zu beachten ist die 3G-Regel und die Maskenpflicht in den Liften.

Zehn Ideen zum Ski fahren Baqueira-Beret, Spanien Das katalonische Skigebiet Baqueira-Beret ist eines der ausgedehntesten und bekanntesten Spaniens. Normalerweise kann die Saison dort schon im November beginnen, da die Lage sehr schneesicher ist. Außerdem ist das Skifahren bis Ende April möglich. Dafür wird kein Impfnachweis benötigt. Dieser muss lediglich in Restaurants vorgezeigt werden. Doch in den Skiliften gilt eine Maskenpflicht.

Zehn Ideen zum Ski fahren Zakopane, Polen In der nördlichen Hohen Tatra liegt Polens Winterhauptstadt Zakopane. Dieses erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb Vorsicht geboten ist. In der vergangenen Saison war es zu einem riesigen Ansturm und Party-Exzessen gekommen. Für Leute, die den Partyfreudigen lieber aus dem Weg gehen, bieten sich Wanderungen, Huskyschlitten-Fahrten, Paragleiten oder ein Besuch der Skisprungschanze an.

Zehn Ideen zum Ski fahren Rosa Khutor, Russland Knapp 80 Kilometer östlich von Sotchi liegt das russische Skigebiet Rosa Khutor. Knapp 90 Pistenkilometer stehen Wintersportlern zur Verfügung – und das Gebiet wird weiterhin ausgebaut. Andere Aktivitäten wie Elche füttern oder Rodeln sind ebenfalls möglich. Um alles nutzen zu können, müssen Gäste eine Impfbescheinigung, einen Genesenennachweis oder einen negativen PCR-Test vorlegen.

Zehn Ideen zum Ski fahren Åre, Schweden Zu den Geheimtipps unter den Skigebieten gehört das nordschwedische Åre. Dieses bietet Wintersportlern, die die 3G-Regel beachten, 91 Pistenkilometer. Damit ist es eines der größten zusammenhängenden Skigebiete im skandinavischen Raum. 2022 finden dort erneut zwei Weltcuprennen im Ski Alpin statt, weshalb in neue Schneekanonen und Pistenraupen investiert wurde. Autorin/Autor: Sophie Dissemond



Wohl deshalb bleiben viele Deutsche in diesem Winter lieber auf heimischen Pisten. Tatsächlich seien laut Bayrischer Zugspitzbahn viele Deutsche, die eigentlich nach Österreich wollten, auf die grenznahen deutschen Skigebiete ausgewichen. Dabei war und ist ein Skiurlaub in Österreich mit vollständiger Impfung ohne größere Einschränkungen möglich. Zwar gilt immer noch eine Sperrstunde ab 22 Uhr, dennoch wird mancherorts sogar Après-Ski gefeiert – illegalerweise, denn eigentlich gelten für die Gastronomie strenge Corona-Auflagen. Die Kritik daran ließ nicht lange auf sich warten, hatten doch ausschweifende Partys dieser Art in Ischgl vor rund zwei Jahren zur Verbreitung des Coronavirus in Europa beigetragen. In den sozialen Medien wurde der österreichische Unternehmer Florian Gschwandtner für ein Video angegangen, das ihn beim ausgelassenen Feiern in Kitzbühel zeigt. Gschwandtner entschuldigte sich und löschte das Originalvideo von seinem Instagram-Profil. Auf anderen sozialen Medien wie etwa Twitter kursiert es aber weiterhin.

Schweiz: Buchungszahlen "äußerst erfreulich"

Besser lief der Saisonstart hingegen für die ebenfalls als Hochrisikogebiet eingestufte Schweiz. "Die Buchungszahlen waren und sind äußerst erfreulich, wir befinden uns sehr deutlich über dem Vorjahr; wir verzeichnen sogar bessere Zahlen als 2019 und somit vor der Corona-Pandemie", so Sabrina Marcolin von Zermatt Tourismus. Auch internationale Gäste aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und sogar aus den USA seien über Weihnachten und Neujahr in den Ort am Fuß des Matterhorns gekommen. Die Jungfraubahnen im Schweizer Skigebiet rund um Grindelwald und Wengen sprachen sogar vom besten Wintersaisonstart seit zehn Jahren.

Unverwechselbar - das Matterhorn. Zermatt verzeichnet mehr Winterurlauber als vor der Pandemie

Das könnte auch an den weniger strengen Corona-Maßnahmen in der Schweiz liegen. Eine 2G-Regel gibt es nur für die Gastronomie. Anders als in den Nachbarländern Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland gilt die aber nicht für das Skifahren selbst. Eine Verschärfung der Maßnahmen lehnte der Bundesrat am Mittwoch (19.1.2022) ab. Zudem setzte er die bislang geltende Einreise-Testpflicht für Geimpfte und Genesene aus. Allerdings gilt auch in der Schweiz eine Maskenpflicht in Innenräumen und Seilbahnen.

Die Maske ist immer mit dabei - auch im Skiurlaub

Optimismus trotz Omikron-Welle

Auch wenn die Skisaison vielerorts gut angelaufen ist, bleibt die Ungewissheit. Die Omikron-Variante sogt fast täglich für neue Rekordinfektionszahlen in Europa. In Zermatt bleibt man trotz der Planungsunsicherheit "optimistisch" und "zuversichtlich". In den letzten beiden Jahren habe man gelernt, schnell auf Veränderungen zu reagieren und entsprechende Maßnahmen umzusetzen.

Auch im Zillertal gibt man sich optimistisch. Die Sehnsucht nach Winter- und Skiurlaub sei trotz Corona ungebrochen. Etwas verhaltener klingt die Prognose der Bayrischen Zugspitzbahn. Man fahre "auf Sicht".