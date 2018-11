Singen Sie das Weihnachtslied "Stille Nacht"

200 Jahre "Stille Nacht, heilige Nacht". Erstmals wurde es am 24. Dezember 1818 öffentlich gesungen - im österreichischen Oberndorf bei Salzburg. Gedichtet wurde das Weihnachtslied vom Hilfspfarrer Joseph Mohr. Die Melodie schrieb der Dorfschullehrer und Organist Franz Xaver Gruber. Der Text wurde bisher in rund 300 Sprachen und Dialekte übersetzt.

Dieses Lied möchten wir gern von Ihnen hören: Singen Sie "Stille Nacht" in Ihrer Sprache für Euromaxx, möglichst alle drei Strophen. Filmen Sie sich dabei und schicken uns das Video. Die originellsten Darbietungen zeigen wir in unserer Sendung und in den sozialen Medien.

Nutzen Sie für Ihre Antwort einfach das Upload-Tool auf unserer Webseite. Unter allen Zuschriften verschenken wir als Dankeschön einen wertvollen Nussknacker sowie eine CD mit exklusiven "Stille Nacht" - Interpretationen. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 29. November 2018, 12 Uhr UTC. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Glück!