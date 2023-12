Am 31.12. beginnt in Schottland mit prächtigem Feuerwerk das Winterfest "Hogmanay". Männer ziehen in ihren traditionellen Kilts durch die Straßen. Mit dabei: Whisky, ein Stück Kohle und ein Rosinenbrot. Wenn sie an den Haustüren klingeln, sind sie Glücksboten, wie in Deutschland die Schornsteinfeger. Um Punkt Mitternacht wird das alte keltische Lied "Auld Lang Syne" gesungen.