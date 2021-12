Silvester: Die Welt sagt 2021 ade

Mindestens einmal im Jahr schafft es Samoa in die Schlagzeilen der Weltpresse. Der Inselstaat in Polynesien, dessen Staatsoberhaupt O le Ao O le Malo Va'aletoa Sualauvi II. seltener als viele seiner Kollegen von den Nachrichtenagenturen erwähnt wird, weiß, was er den übrigen Erdenbewohnern an diesem Tag schuldig ist.

Abgesagt: Kein Feuerwerk am Skytower in Neuseelands Millionenstadt Auckland - aber eine Lichtshow

Weil die parlamentarische Republik - ebenso wie Kiribati und das Königreich Tonga - im Südpazifik dicht an der Datumsgrenze liegt, die in der Nähe des 180. Längengrads verläuft, dürfen die 200.000 Einwohner als erste Neujahr feiern und kommen dank dieser globalen Pole-Position garantiert in die Zeitung. Vorsorglich wurden laut Tourismusbehörde fünf Pyrotechnik-Experten aus Neuseeland eingeflogen. Diese hätten in ihrem Heimatland erst eine Stunde später Gelegenheit gehabt, das Silvesterfeuerwerk zu starten.

Shinto-Brauch: Am Itsukushima-Schrein auf Japans Insel Miyajima wird der Feuergott besänftigt

Während in Samoa diesmal wieder Böller und Raketen gezündet werden durften, spie im Archipel Tonga der Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai geräuschvoll Asche und Gas in die Luft. Weniger gefahrvoll war das Himmelsschauspiel in der australischen Metropole Sydney, das um 14.00 Uhr MEZ am berühmten Opernhaus gezündet wurde, dessen Silhouette neben der Hafenbrücke in keiner Silvesterreportage fehlen darf. Anders als im Vorjahr waren Zehntausende zahlende Zuschauer zugelassen - obwohl der Bundesstaat New South Wales, zu dem die Fünf-Millionen-Metropole gehört, kurz zuvor so viele Corona-Neuinfektionen verzeichnet hatte wie noch nie.

Wiedergeburtszeremonie: Thailändische Tempelbesucher legen sich in Wat Takien in Särge, um ihr Karma zu verbessern

Aus Furcht vor dem Virus gelten an etlichen Orten strenge Vorschriften: wo gefeiert werden darf und wie - wenn überhaupt -, und ob es statthaft ist, den allgemeinen Lärm zum Jahresausklang zielgerichtet zu vermehren. In China etwa sagten mehrere Städte Feuerwerke und größere Festlichkeiten ab, darunter Peking und auch Wuhan, die Stadt, in der Ende 2019 das Coronavirus erstmals nachgewiesen wurde. Aufgrund der höchsten Infektionszahlen seit mehr als 21 Monaten ist die nordwestliche Provinzhauptstadt Xian derzeit vollständig abgeriegelt; sämtliche 13 Millionen Bewohner dürfen ihre Häuser so gut wie gar nicht mehr verlassen.

Dreimal 55 Etagen: Die Hoteltürme des Marina Bay Sands in Singapur wirken zu Silvester noch spektakulärer als sonst

Allerdings ist für die Chinesen Silvester kein herausragender Grund für Festivitäten. Nach ihrem traditionellen Mondkalender beginnt das neue Jahr erst im Februar. So lange wollten die Menschen in Thailand - einem der wenigen Fernziele, an dem sich derzeit Scharen von Touristen aufhalten - mit dem Feiern nicht warten. Hier durften viele Lokale ausnahmsweise bis 1.00 Uhr öffnen und bis dahin auch Alkohol ausschenken.

Mit einem weinenden Auge: Schüler in der pakistanischen Stadt Lahore verabschieden 2021

Kaum Einschränkungen gab es in Russlands Hauptstadt Moskau, wo am Roten Platz ein großes pyrotechnisches Spektakel stattfand. Andernorts wird der Spagat zwischen Feierlaune und medizinischer Prävention versucht: So soll in New York die traditionelle Party am Times Square wieder mit Zuschauern stattfinden, doch niemand ohne COVID-19-Impfnachweis darf das abgesperrte Areal betreten, wo der Times Square Ball, eine Kugel mit mehr als 30.000 Leuchtdioden, an einer Stange herabgelassen wird - genau 60 Sekunden dauert dieser "Ball Drop".

Bei Minustemperaturen: Rotes Feuerwerk über dem Roten Platz in Moskau, Europas größter Stadt

In London wartet man beim Countdown des zu Ende gehenden Jahres weniger auf ein optisches denn ein akustisches Schauspiel: Zum ersten Mal nach mehrjährigen Restaurierungsarbeiten an der vielleicht berühmtesten aller Uhren wird der Glockenton von Big Ben am Palace of Westminster wieder offiziell erklingen. Das gab das britische Parlament bekannt, in dem sich 2021 nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch die Nachwehen des Brexit in vielen Debatten niederschlugen. Das Feuerwerk, das üblicherweise an der Themse ausgerichtet wird, entfällt zum zweiten Mal infolge der Pandemie.

13,5 Tonnen: Die schwerste Glocke des Uhrturms am Westminsterpalast in London, Big Ben, ist wieder zu hören

Während Silvesterbanausen, die es vorziehen, in geschlossenen Räumen das letzte Kalenderblatt abzureißen, einst als guten Grund das regelmäßig ungemütliche Wetter angeben konnten, fällt diese Ausrede gegenüber jenen, die an diesem Tag traditionell die subjektiv wärmende Wirkung alkoholischer Getränke im Freien erproben, in immer mehr Regionen einfach weg: In Großbritannien meldet der Wetterdienst den wärmsten Jahreswechsel, der jemals im Königreich registriert wurde. Der Rekord ging mit 15,3 Grad an Coningsby, einen Ort mit weniger als 4000 Einwohnern in der Grafschaft Lincolnshire, der - anders als das presseverwöhnte Samoa - nun erstmals bei Journalisten in aller Welt gebührende Beachtung findet.

Oliebollen: In den Niederlanden - wie hier in Haarlem - werden zu Silvester traditionell Ölkugeln, ein Siedegebäck, verkauft

Auch in Deutschland verabschiedet sich 2021 mit ungewöhnlich milden Temperaturen - sogar ohne Silvesterpunsch. Wer das gerne am Brandenburger Tor ausgenutzt hätte, wo traditionell eine der größten Silvesterfeiern auf dem Globus stattfindet, geht diesmal freilich leer aus. Denn die Hauptstadtparty fällt - samt fernsehtauglichem Höhenfeuerwerk - aus. Allein eine TV-Show, die von dort übertragen wird, soll für die gewohnte Jahresendfröhlichkeit sorgen.

TV-Kulisse: Am Brandenburger Tor in Berlin, wo sonst eine große Silvesterparty steigt, wird nur fürs Fernsehen gefeiert

Da auch für den privaten Rahmen Kontaktbeschränkungen und ein Verkaufsverbot für Feuerwerk gelten, könnten die Haustiere - als deren Schutzpatron Papst Silvester gilt, nach dem dieser Tag benannt ist - die eigentlichen Profiteure der Pandemie sein: Sie brauchen sich nicht vor Krach zu fürchten, und ihre Herrchen und Frauchen sind wohl auch im neuen Jahr 2022 öfter zu Hause.

jj/qu (dpa, afp)