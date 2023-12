Um 18:20 Uhr schlug am 15. April 2019 ein Rauchmelder-Alarm an: in der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame de Paris. Jedoch wurde kein Brandherd entdeckt, weshalb erst ein erneuter Alarm zur Evakuierung der Kirche führte. Kurz darauf standen der Dachreiter und der Dachstuhl bereits in Flammen. Die Brandursache ist ungeklärt, vermutet wurde ein Kurzschluss oder eine weggeworfene Zigarette.