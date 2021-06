Auf Reisen mit Paul Signac

"Bon Voyage", gute Reise, so heißt die Ausstellung im Kölner Wallfraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud. In den Räumen des Museums geht es auf künstlerische Grand Tour zu den europäischen Häfenstädten, die besonders am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts beliebte Motive für die Maler des Impressionismus waren. Anlass für diesen Eskapismus, der während der Pandemie nun zumindest in Gedanken für eine Sommerfrische sorgen kann, war ein Gemälde-Neuzugang im Museum: "Konstantinopel", gemalt von Paul Signac im Jahr 1909. Zwei Mal besuchte der Doyen des Impressionismus die Metropole am Bosporus.

1904 und noch einmal 1908 ließ sich Signac von dem flirrenden Licht, dem Treiben auf dem Wasser und der orientalischen Architektur des Osmanischen Reichs inspirieren. Sein Gemälde (unser Artikelbild) zeigt den Blick auf das Goldene Horn, einem sich zu einem natürlichen Hafen erweiternden Meeresarm am Bosporus. Im Hintergrund erheben sich die Hagia Sophia und die Yeni Djami­ Moschee im Dunst des warmen Sommers. Mit dieser Ausstellung landet nun ein Hauptwerk von Paul Signac auf Dauer in Köln.

Mit den Impressionisten an Europas Küsten

Die Impressionisten führten ein mondänes Leben. Neben Werken von Paul Signac belegen das auch Gemälde seiner Zeitgenossenin der Ausstellung "Bon Voyage!" : Claude Monet, Clarles-Francois Daubigny, Francis Picabia, Vincent van Gogh. Mit dem Aufkommen der Fotografie verschrieben sich die Impressionisten auf das Einfangen von Atmosphären, von stimmungsvollen Lichtverhältnissen oder der subjektiven Wahrnehmung eines Ortes, den sie mit lockerem Pinselstrich mal in getupfter, mal in verwischter Form auf die Leinwände brachten. Wer als Künstler etwas auf sich hielt, begab sich auf Reisen, um in der Natur selbst oder später im Atelier, die Skizzen in repräsentative Gemälde zu verwandeln. Diese Grand Tour im Wallraf-Richartz-Museum bewegt sich in immer größer werdenden Kreisen von der Hauptstadt der damaligen Kunstszene, Paris, weg.

Signac reiste bis Konstantinopel

Signac, der die Kathedrale Notre-Dame in Paris 1912 und 1920 vom gegenüberliegenden Seine-Ufer darstellte, reiste viel. Mit der Erweiterung seines Reiseradius' erobert auch die Ausstellung in jedem Raum eine andere Region.

Paul Signacs Sicht auf die Stadt La Rochelle am Atlantik

Zunächst in Frankreich: Von der Île-de-France, die damals noch einer ländlichen Idylle glich, geht es weiter zur Opalküste ganz im Norden am Kanal, wo das Cap Gris-Nez eine beeindruckende Steilküstenkulisse bietet. Die Künstler studierten die Reflexionen des Lichts auf dem Meer oder hielten die aufziehenden Wolken fest, die vom nur 33 Kilometer entfernten Großbritannien am Horizont auftauchen. Über die Normandie geht es weiter in die Bretagne. Im Finistère versinkt ein Zollwärterhüttchen im Nebel in einem Gemälde von Henry Moret. Im bretonischen Pont-Aven gründete sich eine Künstlerkolonie, deren bekanntester Vertreter Paul Gauguin war. Kontrastreiche Farben und markante Linienführung waren das Markenzeichen dieser Küstenmalerei. Paul Signac zieht es verstärkt in den Süden, in die Hafenstadt La Rochelle.

Hafenorte Europas als Bildsujet

Dort malte er die massive Hafenbefestigung am Atlantik mit Segelbooten davor. Signac ist damals eine Leitfigur auf der französischen und europäischen Kunstbühne. Frankreich zeigt seit 1902 wichtige Einzelschauen des Künstlers. Und auch außerhalb der französischen Landesgrenzen ist er in den bedeutendsten Ausstellungen der Avantgarde vertreten. Der Hafen zählt zu seinen Lieblingsmotiven. Der Impressionismus war im 17. Jahrhundert aufgekommen und hat sich zu einer eigenen Gattung entwickelt: menschenleere oder von Schiffen befahrene See; mal mit, mal ohne Himmelszone; gesäumt von Stränden, Klippen oder aber - von besonderem Interesse Signacs: eingefasst von Hafenanlagen. Der 1863 geborene Signac war ein begeisterter Segler.

Die Kathedrale Notre-Dame de la Garde ("Die gute Mutter") in Marseille von Paul Signac, 1905/06



Mit wachsender Anerkennung entstand bei ihm die Idee, eine Werkreihe zu beginnen, die die großen Häfen Europas zum Thema hatte. Nach einem Aufenthalt in der französische Hafenstadt La Rochelle reiste Signal 1904 nach Venedig und zwei Jahre später nach Rotterdam, das sich damals schon zum Umschlagpunkt des Warenverkehrs entwickelte. Danach brach er auf nach Konstantinopel, dem antiken Byzanz und heutigen Istanbul. Auch hier legt er in seiner Malerei großen Wert auf die Darstellung der Lichtreflexe, die er in zarten Farben komponierte. "Bon Voyage" ist eine Ausstellung, die ihrem Titel gerecht wird. Sofort möchte man sich auf Reisen begeben, auf den Spuren des Impressionismus' die Küsten- und Hafenorten abfahren und vergleichen, wie sich Städte und Landschaften in den vergangenen hundert Jahren verändert haben. Solange die Pandemie dies nicht zulässt, macht es immerhin der Besuch dieser Ausstellung möglich.