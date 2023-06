Sierra Leones Präsident Bio wiedergewählt

Bei der Präsidentschaftswahl in Sierra Leone hat Amtsinhaber Julius Maada Bio laut der Wahlkommission gewonnen. Mit 56,17 Prozent wurde er für eine zweite Amtszeit wiedergewählt.

Bios Rivale Samura Kamara - ein Wirtschaftswissenschaftler - von der größten Oppositionspartei All People's Congress (APC), kam demnach bei der Abstimmung vom Samstag auf 41,16 Prozent der Stimmen. Der APC prangerte bereits am Montag unter anderem mangelnde Transparenz durch die Wahlkommission an und wies darauf hin, es sei nicht bekannt, welche Bezirke oder Wahllokale ausgezählt worden seien. "Wir weisen die Bekanntgabe solcher gefälschten Zahlen durch den obersten Wahlkommissar komplett zurück", machte die Partei deutlich.

EU-Wahlbeobachter berichten von Gewalt

Wahlbeobachter der Europäischen Union erklärten bei einer Pressekonferenz, ein Mangel an Transparenz und Kommunikation seitens der Wahlbehörde habe nach ihrer Einschätzung zu Misstrauen beim Wahlprozess geführt. Sie hätten zudem Berichte von gewaltsamen Vorfällen in sechs Regionen erhalten, gaben die Beobachter an. Außerdem seien sie an sieben Wahllokalen während der Öffnungszeiten und drei anderen während der Schließung und der Auszählung der Stimmzettel selbst Augenzeugen von Gewalt geworden.

Die Beobachter verurteilten auch das gewaltsame Vorgehen gegen die Opposition durch die Polizei am Sonntag. Die Polizei hatte Tränengas auf die Parteizentrale des APC abgefeuert. Die Beamten hätten eine Menschenansammlung auflösen müssen, die "Leute auf der Straße drangsaliert" habe, begründete die Polizei ihr Vorgehen.

Herausforderer Samura Kamara kam auf gut 41 Prozent der Stimmen Bild: John Wessels/AFP/Getty Images

Oppositionskandidat Kamara erklärte im Onlinedienst Twitter, die Sicherheitskräfte hätten auch scharfe Munition eingesetzt. Nach Angaben einer APC-Sprecherin wurde dabei eine Frau getötet. Die Polizei hat das Todesopfer bisher nicht bestätigt.

Bereits am Mittwoch hatte es an der APC-Parteizentrale Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Parteianhängern gegeben, nachdem die Partei zu landesweiten "friedlichen" Protesten aufgerufen hatte.

Präsident Bio wandte sich nach der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse an die Nation und rief die Bürger dazu auf, Frieden zu bewahren. "Wir alle haben ein Interesse an Frieden - während und nach der Bekanntgabe der Ergebnisse dieser Wahlen", sagte er in einer Fernsehansprache. In dem westafrikanischen Küstenstaat waren am Samstag auch das Parlament und Gemeinderäte neu bestimmt worden.

Sierra Leone gehört nach dem Index der Vereinten Nationen zu den ärmsten Ländern der Welt.

as/jjse/gri (afp, rtr)