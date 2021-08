Sicherheitsrat diskutiert Schutzzone für Kabul

Zwei Tage bevor die Taliban in Afghanistan die Kontrolle über den Hauptstadtflughafen übernehmen wollen, wächst die Sorge um den internationalen Zugang zum Land. Zwar haben die neuen Machthaber in Kabul zugesichert, dass Ausländer und Afghanen mit einer Reisegenehmigung den zivilen Flughafen weiterhin zur Ausreise nutzen dürften. Aber viele Beobachter bezweifeln, dass sich die militanten Islamisten nach dem vollständigen Abzug des US-Militärs am 31. August daran halten werden.

UN-Sicherheitsrat berät über Afghanistan

Zudem ist fraglich, ob die Taliban überhaupt in der Lage sind, den Flughafen zu sichern. Der afghanische Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" hat den Taliban den Kampf angesagt, weil die islamistischen Machthaber in Kabul in ihren Augen zu westlich orientiert sind. Für einen - wohl durch ein Abwehrsystem vereitelten -Raketenangriff auf den Flughafen am Montagmorgen übernahm der IS die Verantwortung. Auch zu dem Anschlag an einem der Flughafentore am vergangenen Donnerstag hatte sich der IS bekannt. Dabei hatten Selbstmordattentäter mehr als 100 Menschen, darunter 13 US-Soldaten, getötet.

Video ansehen 01:16 Angriff auf Flughafen in Kabul

Noch an diesem Montag will der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Notfallsitzung über eine Lösung diskutieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in einem Zeitungsinterview die Einrichtung einer Sicherheitszone in der afghanischen Hauptstadt gefordert, um "humanitäre Operationen" weiterhin zu ermöglichen. Auch Großbritannien will sich in dem UN-Gremium dafür stark machen, in dem auch die USA, Russland und China vertreten sind.

Die bittere Geschichte der UN-Sicherheitszonen

Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, räumte dem Ansinnen im deutschen Fernsehen gewisse Erfolgschancen ein. Neben den NATO-Staaten hätten auch China und Russland ein Interesse zu verhindern, dass in Afghanistan Terrornetzwerke erstarken: "Deshalb habe ich eine gewisse Hoffnung, dass die Beratungen beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vielleicht tatsächlich, anders als im Fall Syrien, zu etwas führen können." Vorschläge für ein UN-Mandat in Syrien waren mehrfach am Veto Russlands gescheitert.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Rettung aus der Luft Während die Taliban in die Hauptstadt eindringen, bringt ein US-Chinook-Militärhubschrauber am 15. August 2021 amerikanische Mitarbeiter aus der US-Botschaft in Kabul. Auch Deutschland hatte zwei kleinere Hubschrauber nach Kabul entsandt, um die Evakuierungsmaßnahmen zu unterstützen.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Erschwerter Zugang zum Flughafen in Kabul Tausende Menschen strömten am 16. August und in den folgenden Tagen zum internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul in der Hoffnung, Afghanistan verlassen zu können. Es spielten sich dramatische Szenen ab.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Tödliche Hoffnung Im verzweifelten Bemühen, aus Afghanistan zu fliehen, liefen hunderte Menschen neben Flugzeugen her und versuchten, an Bord zu gelangen. Einige klammerten sich an die Maschine und stürzten nach dem Start in den Tod.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Taliban übernehmen wieder die Kontrolle Nachdem sie zwei Jahrzehnte lang gekämpft hatten, übernahmen die Taliban nach Abzug der Truppen aus den Vereinigten Staaten, Deutschland und anderen Ländern wieder die Kontrolle über Afghanistan. Diese Taliban-Kämpfer patrouillieren Tage nach der Übernahme der afghanischen Hauptstadt auf einem Markt.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Erster Halt: Usbekistan Auf diesem Foto der Bundeswehr vom 21. August verlassen Menschen aus Afghanistan im usbekischen Taschkent ein Airbus A400-Transportflugzeug.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Das Nötigste zuerst Eine Mitarbeiterin des amerikanischen Roten Kreuzes versorgt am 21. August die aus Afghanistan kommenden Menschen mit dem Nötigsten. Der Luftwaffenstützpunkt der US Air Force im deutschen Ramstein stellt vorübergehende Unterkünfte bereit.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Erst einmal in Sicherheit Auf dem Stützpunkt Ramstein kümmern sich viele Soldatinnen und Soldaten um die Versorgung und Unterbringung der Afghanen. Vor allem die Kinder werden beschäftigt.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Leben unter der Herrschaft der Taliban Afghanische Frauen in Burkas kaufen am 23. August auf einem Markt in Kabul ein - kurz nach der Machtübernahme durch die Taliban im Land. Die internationale Organisation für Migration hat einen dringenden Appell zur Bereitstellung von 24 Millionen Dollar zur Unterstützung der mehr als fünf Millionen Vertriebenen in Afghanistan veröffentlicht, die unter "extrem prekären" Bedingungen leben.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Sicheres Geleit Ein US-Soldat bringt am 24. August 2021 während der Evakuierungsaktion am internationalen Flughafen Hamid Karzai ein Kind zu dessen Familie. US-Präsident Joe Biden bestätigte, dass die Vereinigten Staaten bis zum 31. August alle Truppen abziehen werden.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Tausende werden zurückbleiben Während sich weiterhin tausende Menschen auf dem Flughafen von Kabul versammelten, warnte das US-Außenministerium seine Bürger wegen Terrorgefahr vor Reisen zum Flughafen. Kurz darauf kamen bei zwei Selbstmordanschlägen am Flughafen zahlreiche Menschen ums Leben.

Chaos, Verzweiflung und Erleichterung - die Evakuierung Kabuls Erschöpft von der Flucht Viele derjenigen, denen die Flucht aus Afghanistan gelungen ist, berichten von gemischten Gefühlen. Sie sind froh, dass sie das Land sicher verlassen konnten, sind aber auch verzweifelt über das Schicksal der Menschen, die zurückbleiben mussten. Diese Familie wurde aus Kabul ausgeflogen und ist auf dem Weg zu einem US-Flüchtlingszentrum. Autorin/Autor: Claudia Dehn



Ein Blick in die Geschichte zeigt allerdings, dass die Einrichtung einer UN-Schutzzone keineswegs ein Garant für Sicherheit ist. Während des jugoslawischen Bürgerkriegs Anfang der 1990er Jahre hatte die UN dort eine ganze Reihe solcher "Safe Area" eingerichtet. Eine davon sollte die Stadt Srebrenica schützen, als dort im Juli 1995 unter den Augen von Blauhelmen mehr als 8300 Menschen ermordet wurden. "Schutzzonen habe eigentlich nie funktioniert", sagte der ehemalige deutsche Diplomat Jürgen Chrobog jetzt im deutschen WDR-Radio.

Hoffnungsschimmer für Afghanistan

Im Falle Afghanistans hegt Chrobog allerdings die leise Hoffnung, dass die Taliban der Einrichtung einer Schutzzone sogar zustimmen könnten: "Wenn es jetzt nicht um Flüge geht, sondern um die Versorgung der Menschen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie damit einverstanden wären."

Die Taliban hätten bereits eine gewisse Kooperationsbereitschaft gezeigt. Außerdem lasse der Ton erahnen, dass sich die Führung der Islamisten tatsächlich "zuständig für das Wohlergehen" und "die Versorgung der Bevölkerung" fühlen könnten. Andererseits könnten die Taliban mit einem Abkommen mit den UN erst recht den IS in Afghanistan gegen sich aufstacheln.

Deutschland will 40.000 Afghanen aufnehmen

In Deutschland hat sich der CSU-Vorsitzende Markus Söder für eine Sicherheitszone in Kabul ausgesprochen. Bundesaußenminister Heiko Maas ist derzeit in der Region unterwegs: In den Nachbarländern Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan geht es um die Zusammenarbeit bei der Ausreise ehemaliger Ortskräfte deutscher Einrichtungen. Auch Menschenrechtler, Aktivisten und weitere Personen, die als besonders gefährdet gelten, von den Taliban für ihr Engagement bestraft zu werden, will Deutschland aufnehmen. Einschließlich der Familienangehörigen geht es etwa 40.000 afghanische Fluchtwillige.

Video ansehen 01:16 Maas verhandelt über Hilfe für Schutzsuchende

Usbekistan, dessen Hauptstadt Taschkent bereits Drehscheibe der deutschen Luftbrücke nach Kabul war, hat einer Kooperation bereits zugestimmt. Nach dem Treffen betonte Maas jedoch, dass es noch "keinen zeitlichen Horizont" gebe: "Das ist ein Thema, dass uns noch Wochen und wahrscheinlich auch Monate beschäftigen wird."

Türkei und Katar als Vermittler

Am Dienstag reist Maas weiter nach Katar. Das Land war Ort der Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban und steht in engem Kontakt zur Führung in Kabul. Dort trifft sich Maas mit Markus Potzel, der für Deutschland Verhandlungen mit den Taliban führt. Der Diplomat hat offenbar bereits Zusagen von den Taliban für erste Ausreisen nach Deutschland erhalten.

Zuvor hatte sich Maas in Antalya mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu getroffen. Die Taliban hatten die Türkei gebeten, den zivilen Flughafen von Kabul weiter zu betreiben. Maas bot Hilfe beim Wiederaufbau der stark beschädigten Gebäude an.