Verkehr

Sicherheitspersonal lähmt Flugbetrieb

Wer an diesem Donnerstag eine Flugreise in Deutschland antreten will, muss möglicherweise umplanen: An gleich drei großen Airports dürften Warnstreiks zu etlichen Flugausfällen führen.

Passagiere an den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart müssen an diesem Donnerstag mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Sicherheitspersonals zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Im laufenden Tarifstreit um Lohnerhöhungen schaltet die Arbeitnehmervertretung damit einen Gang höher. Bereits am Montag hatte ein vierstündiger Warnstreik den Flugverkehr an den Berliner Airports Tegel und Schönefeld vorübergehend lahmgelegt. Kein Verständnis Die Arbeitgeber kritisierten den jüngsten Aufruf der Gewerkschaft als "völlig überzogen". Zehntausende Reisende sind von den Warnstreiks betroffen, mehrere hundert für Donnerstag geplante Flüge wurden bereits annulliert. Die Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal, das Passagiere, Fracht und Flughafenmitarbeiter überprüft, waren schon im Herbst gestartet. Bisher führten die Gespräche jedoch zu keinem Ergebnis, die Fronten sind verhärtet. 20 € Stundenlohn Verdi fordert eine Bezahlung von 20 Euro brutto pro Stunde für die rund 23.000 Beschäftigten der Flugsicherheit - bundesweit einheitlich. Nach Darstellung der Arbeitgeber würde die Forderung der Gewerkschaft eine Anhebung der Löhne um bis zu 44 Prozent bedeuten. Sie bieten nach eigener Darstellung ein Plus von zwei bis 6,4 Prozent. Das sei "definitiv verhandlungsfähig", so der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Verdi sieht das anders. wa/nob (dpa, rtr, afp)

