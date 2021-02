Sex and the Body – jetzt mal Klartext!

Schon klar, es ist oft peinlich, über Menstruationsblut zu sprechen, über Orgasmen, die eigene Vulva oder irgendwelche Flüssigkeiten, die Frauen und Mädchen produzieren. Obwohl das alles natürlich ist und einen guten Zweck hat. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Durchfall während der Periode total normal ist? Oder dass auch Frauen ejakulieren beim Orgasmus? Wie und warum, darüber reden wir in dieser Serie.

Und an die Jungs und Männer da draußen: Keine Scheu, schaut doch ebenso mal rein – es ist auch etwas Wissenswertes für euch dabei.

Sex and the Body – Episode 1 – Das Hymen



Das ewig missverstandene Jungfernhäutchen

Das Gerücht, das Jungfernhäutchen sei eine feine Membran, die den Scheideneingang verschließt und reißt, wenn ein Mädchen zum ersten Mal Sex hat, hält sich wacker – und ist absoluter Unsinn. So tickt das Hymen wirklich.

Video ansehen 04:51 Warum die Jungfer nichts im "Jungfernhäutchen" zu suchen hat

Sex and the Body – Episode 2 – Die Klitoris

Die wahre Größe der Klitoris

Die Klitoris ist eine kleine Murmel aus Fleisch am oberen Ende der Vulva? Falsch! Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Klitoris ist deutlich größer und hat viel mehr drauf als die meisten denken.

Video ansehen 06:03 Die Klitoris – und was sie alles kann

Sex and the Body – Episode 3 – Menstruation

Menstruation: Nach der Periode ist vor der Periode

Einmal im Monat bluten – das ist schon nervig genug. Dazu kommen Krämpfe, Stimmungsschwankungen... Was geht im Körper während der Periode vor? Und warum pupsen viele Frauen öfter während ihrer Regel?

Video ansehen 07:07 Menstruation: Was im Körper passiert, wenn es blutet

Sex and the Body – Episode 4 – Die Vulva

Dürfen wir vorstellen? Die Vulva!

Warum kennen so wenige Menschen ihren richtigen Namen? Weil die Vulva viel zu oft ignoriert wird. Sogar in einer Botschaft an Außerirdische haben wir sie einfach vergessen.