Europa

Serbien: Vererbte Armut

In Serbien ist jedes vierte Kind von Armut betroffen, jedes zwölfte lebt in absoluter Armut. Einige sind obdachlos und versuchen durch Betteln, Putzen von Windschutzscheiben oder Sammeln von Sekundärrohstoffen zu überleben. Die Anlaufstelle für bedürftige Kinder in Novi Sad gibt ihnen etwas Hoffnung. Schon als Kind ging Andrijana Berisa hierhin. Jetzt bringt sie auch ihre eigenen Kinder mit.