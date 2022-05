Sensation bei den Oberammergauer Festspielen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele übernimmt ein Mann muslimischen Glaubens, Cengiz Görür, eine Hauptrolle. Fast alle Bewohner des bayerischen Ortes wirken an den Spielen mit.

Die 75. Filmfestspiele in Cannes

Zum 75. Mal verwandelt sich das südfranzösische Cannes von einem mondänen Badeort zum glamourösen Zentrum der internationalen Film- und Kinowelt. Euromaxx blickt mit Zeitzeugen auf unvergessliche Momente zurück.

Das beste Gemüserestaurant der Welt

Baumflechten, Waldmalven und Erde - das sind nur einige der Zutaten, die der Chefkoch René Mathieu zuerst im Wald erntet und später in seinem luxemburgischen Restaurant "La Destillerie" in Sterneküche verwandelt.

Wahrheit oder Klischee?

Euromaxx nimmt gängige Vorurteile über europäische Nationen mit Augenzwinkern unter die Lupe. Diesmal: Großbritannien. Trinken die Briten wirklich dauernd Tee? Wie flirten sie? Und ist ihr Essen wirklich so fettig?

Die Schweizer Alpen in Pink und Rot

Zak van Biljon nutzt für seine Landschaftsaufnahmen die Infrarotfotografie. Bäume und Wiesen erscheinen auf seinen Bildern in leuchtenden Farben. So will er die Schönheit der Natur auf ganz eigene Weise sichtbar machen.

