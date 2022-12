Seit fast 50 Jahren beliebt: Kinderbuchautor Paul Maar

In Deutschland gibt es kaum ein Kind, das es nicht kennt: das rothaarige Fabelwesen Sams, das mit seinen frechen Gedichten, seiner vorlauten Art und seinen Wunschpunkten das langweilige Leben des schüchternen Herrn Taschenbier gehörig durcheinanderwirbelt.

Geschrieben hat die Bücher über das freche Sams neben vielen anderen Geschichten der Kinderbuchautor Paul Maar. Sein Lebenswerk umfasst mehr als 60 Kinderbücher, darunter „Lippels Traum“, mehrere Bücher zum Hund „Herr Bello“, die „Jaguar und Neinguar“-Gedichte und viele Theaterstücke wie etwa das auch international erfolgreiche „Kikerikiste“. Aber das Sams und dessen Millionenauflage stellt sie alle in den Schatten.

Maar ist ein Autor, der seinen Figuren immer auch ein bisschen aus seinem eigenen Leben mitgibt. Im Fall des Sams' sind es nicht die Charakterzüge des sonderbaren Wesens, das sich mit den Worten „Bin kein Kindchen, bäh!“ frech in die Geschichte der Kinderliteratur einführte. Nein, es sind mehr die Züge des Herrn Taschenbier, bei dem das Sams als Ziehvater landet – „ein ängstlicher Mensch“, wie Maar schreibt.



Schwierige Kindheit und Liebe zur Literatur

Maar wurde am 13. Dezember 1937 in Schweinfurt geboren und feierte in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag. Der Autor, der schon seit fast fünf Jahrzehnten junge Leserinnen und Leser mit seinen Theaterstücken, Illustrationen, Geschichten und Versen so nachhaltig begeistert, hatte selbst alles andere als eine schöne Kindheit. Seine Mutter starb früh. Sein Vater, Marinesoldat im Zweiten Weltkrieg, überließ die Erziehung Hausmädchen, bis er erneut heiratete.

Während der Kriegsgefangenschaft des Vaters zog Paul Maar mit seiner Stiefmutter zu deren Eltern in die unterfränkische Provinz. Die Enge des Lebens dort bedrückte ihn. Ein Glücksfall für den kleinen Paul war jedoch sein Großvater. Er soll ein begnadeter Geschichtenerzähler gewesen sein, der als Wirt seine Gäste unterhielt. Seine Geschichten weiteten sich mit jedem neuen Vortrag aus. Er ermunterte seinen Enkel, selbstausgedachte Geschichten in einem Heft zu notieren.

Doch dann kam der Vater zurück, und die Familie zog wieder nach Schweinfurt. Dort wurde Paul Maar in der Schule von seinen Mitschülern gemobbt und flüchtete sich in eine Fantasiewelt. Seine Lektüre, die er sich in Leihbibliotheken besorgte, ließ er bei Freunden, denn sein Vater hatte für die Leidenschaft seines Sohns nur wenig übrig.

Nach dem Abitur studierte Maar an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart Kunsterziehung. An seine Seite gesellte sich damals schon seine spätere Frau Nele Ballhaus. Im Fränkischen Theater Maßbach in Bamberg, das der Familie Ballhaus gehörte, führte Paul Maar im Jahr 1971 sein Erstlingsstück „Der König in der Kiste“ auf. Sein zweites Stück „Kikerikiste“ wurde zu einem Riesenerfolg, auch im Ausland. Heute gilt Paul Maar als einer der meistgespielten deutschen Autoren. Seine zahlreichen Werke – als Stückeschreiber, Autor und Illustrator – sind längst Klassiker geworden.



Materialien für den Unterricht zu Paul Maars Werk

Basierend auf Paul Maars Geschichten sind bei Lehrwerksverlagen auch Sprachfördermaterialien erschienen – ein Arbeitsbuch für die Leseförderung zum Beispiel, das auf den ersten Sams-Band aufbaut und sich auch an DaZ-/DaF-lernende Kinder in der fünften und sechsten Klasse richtet. Bei verschiedenen weiteren Verlagen und Bildungsservern gibt es Unterrichts- und Begleitmaterialien zu Paul Maars Büchern.

Paul Maars jüngstes Werk „Das Sams und die große Weihnachtssuche“ ist gerade erst erschienen: eine launige Geschichte über Würstchenketten im Christbaum, Weihnachtslieder mit Saxofonbegleitung, jeder Menge Geschenke und einer ganzen Horde Samse.

Was aber ist das Geheimnis, über Jahrzehnte hinweg Generationen von Kindern zu begeistern? Er schreibe nicht kindisch, sagt Paul Maar. Er achte auf guten Stil und gute Sprache. Bei Lesungen merke er: „Die Kinder lachen noch an denselben Stellen wie vor 50 Jahren. Und das gibt Selbstvertrauen in das eigene Schreiben.“



