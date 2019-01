Sehnsuchtsziel: Afrikas ungezähmte Wildnis

Auf Safari in Afrikas Nationalparks

Namib-Naukluft Nationalpark, Namibia

In der ältesten Wüste der Welt, der Namib, liegt das Dead Vlei, eine extrem trockene Senke. Die Kameldornbäume sind seit Jahrhunderten tot, in der Trockenheit konserviert. Eine archaische Landschaft. Den besten Überblick hat man von der „Crazy Dune“ am Rande der Senke. 300 schweißtreibende Höhenmeter geht es aufwärts, bevor man sich geschafft, aber ehrfürchtig in den Sand fallen lassen kann.

Autorin/Autor: Anne Termèche