Sehnsuchtsort Troja: Londoner Ausstellung zu Mythos und Realität

Troja: Helden einer sagenumwobenen Stadt

Das trojanische Pferd

Der Mythos um dieses hölzerne Pferd stiehlt allen Protagonisten die Show: Zehn Jahre kämpften die Griechen erfolglos gegen Troja. Dann hatten sie die alles entscheidende Idee: Sie versteckten sich im Bauch eines riesigen Pferd aus Holz. Die Trojaner holten den Holzgaul nichtsahnend herein - und wurden so von den Griechen überwältigt. Auch in Wolfgang Petersens "Troja" eine spektakuläre Aktion.

Autorin/Autor: Nadine Wojcik