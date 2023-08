Vor der norddeutschen Stadt Kiel graben Taucherinnen und Taucher mit Handkellen Seegrassprossen samt Wurzeln vorsichtig aus einer dichten Unterwasserwiese aus. An Land werden die Sprossen in großen Kühlboxen gelagert, bevor sie am Folgetag in ein karges Gebiet weiter nördlich gebracht und dort sie kreisförmig wieder eingepflanzt werden.