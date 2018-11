Sebastian Steudtner beeindruckt bei den Big Wave Awards

Groß, größer, big Wave: Nur die besten Surfer der Welt wagen sich in die Riesenwellen, die im Herbst an bestimmten Orten der Atlantikküste zu finden sind. Darunter auch der deutsche Sebastian Steudtner, der vor einer gewaltigen Kulisse das Publikum am Ufer staunen lässt. "Die Welle beschleunigt auf 70-80 km/h. Da als Mensch teilzuhaben, ist ein ganz besonderes Gefühl", sagte Steudtner der ARD, die ihn zu den Big Wave Awards begleitete und beeindruckende Szenen festhielt.