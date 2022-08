DW Nachrichten

Schwere Hungersnot in Afghanistan

In Afghanistan leiden die Menschen mehr denn je unter Hunger. Die Not ist so groß, dass viele Familien für Nahrung ganze Hausstände verkaufen. Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban sind mehr als die Hälfte der Kinder im Land unterernährt. Achtung: verstörende Bilder.