Seit Tagen wüten laut Forstbehörde 188 Feuer in verschiedenen Orten Chiles. In der Region Valparaíso sind laut Innenministerin Carolina Tohá mehr als 3000 Häuser zerstört worden. Präsident Gabriel Boric kündigte ab Montag eine zweitägige Staatstrauer zum Gedenken an die Opfer an.