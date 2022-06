Schwere Anschuldigung gegen Bahn-Mitarbeiter

Die Staatsanwaltschaft München II teilte mit, sie habe gegen drei Personen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Alle Beschuldigten seien Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Nähere Angaben zu den Vorwürfen machten die Ermittler nicht. Dafür sei es noch zu früh, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Die Bahn wollte sich mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht zu den Vorwürfen äußern. Das Unternehmen sicherte zu, die Behörden bei der Aufklärung zu unterstützen.

Eine Verletzte schwebt in Lebensgefahr

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte dem Bayerischen Rundfunk zuvor gesagt, die Fahrgestelle mehrerer Waggons seien sichergestellt worden. Die Unfallursache werde "mit dem Schwerpunkt in Richtung technische Defekte gesucht". Nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" plante die Deutsche Bahn auf der Unglücksstrecke in Kürze Sanierungsarbeiten an den Gleisen.

Mit Spezialfahrzeugen werden am Montag Waggonteile abtransportiert

Der Regionalzug war am Freitag kurz nach der Abfahrt bei Garmisch-Partenkirchen plötzlich entgleist. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, mehr als 40 wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich eine 34 Jahre alte Frau nach wie vor in lebensbedrohlichem Zustand.

Mittlerweile steht der Polizei zufolge die Identität aller Toten fest. Einer von ihnen sei ein 13 Jahre alter Junge aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Zwei getötete Frauen im Alter von 30 und 39 Jahren stammten demnach aus der Ukraine, bei einer der Frauen korrigierte die Polizei das Alter von 32 auf 30 Jahre. Unter den Opfern befinden sich außerdem eine 51-Jährige aus Wiesbaden sowie eine 70-jährige Frau aus dem Landkreis München.

