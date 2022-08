Kraftakt fürs Kraftwerk

Was lange währt, wird endlich gut: 14 Jahre dauerte der Bau der rund 2,3 Milliarden Euro teuren unterirdischen Anlage. Arbeiterinnen und Arbeiter trieben in dieser Zeit zwei Vertikalschächte in den hochalpinen Fels, durch die das Wasser gepumpt werden kann. Insgesamt wurden Stollen in einer Länge von 17 Kilometern angelegt.