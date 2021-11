Sie ist eine der berühmtesten Torten der Welt: die Schwarzwälder Kirschtorte.

Die Schwarzwälder Kirschtorte wurde vor rund 100 Jahren in Deutschland erfunden. Die wesentlichen Zutaten sind mit hochprozentigem Kirschwasser aromatisierte Schokoladenbiskuitböden, eine Sauerkirschfüllung, Sahne, Sauerkirschen sowie Schokoladensplitter als Verzierung. Kaum ein Gebäck ist so mit einer Region verbunden wie die Schwarzwälder Kirschtorte mit dem Schwarzwald, dabei wurde sie wahrscheinlich nicht einmal dort erfunden. Heute ist sie in der ganzen Welt bekannt und genauso ein Symbol der Schwarzwaldregion wie die Kuckucksuhr.