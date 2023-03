Schuss auf SEK-Beamten bei Razzia gegen "Reichsbürger"

Bei einer Razzia im Zusammenhang mit dem Milieu der "Reichsbürger" ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. So habe ein Mann im baden-württembergischen Reutlingen einen Schuss abgegeben und dabei einen Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) leicht verletzt, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn werde nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Mehrere Durchsuchungen

Die Durchsuchung stand im Zusammenhang mit der Anfang Dezember 2022 aufgedeckten Gruppe mutmaßlicher "Reichsbürger", die einen Staatsstreich geplant haben sollen. Neben dem Einsatz in Reutlingen gab es noch weitere Razzien. Laut Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ließ der Generalbundesanwalt insgesamt 20 Objekte durchsuchen. Der Schuss auf den Polizeibeamten zeige, "wie gefährlich die Einsätze sind". Buschmann sagte: "Die Waffenbehörden sind verpflichtet, Reichsbürger zu entwaffnen."

Die Bundesanwaltschaft teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass am Mittwochmorgen Durchsuchungen in mehr als 20 Objekten in acht Bundesländern und der Schweiz begonnen hätten. Sie richteten sich gegen fünf weitere Beschuldigte, die der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verdächtigt werden.

Anti-Terror-Razzia gegen Staatsstreich

Schon im Dezember waren Polizei und Bundesanwaltschaft bei einem großangelegten Anti-Terror-Einsatz mit mehreren tausend Kräften gegen das mutmaßliche Netzwerk vorgegangen. Die "Reichsbürger" sollen einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. 25 Menschen wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Unter ihnen ist der Frankfurter Geschäftsmann Heinrich XIII. Prinz Reuß, der mutmaßliche Kopf des Netzwerks, außerdem die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und vorläufig suspendierte Richterin Birgit Malsack-Winkemann. Nach der Razzia damals war bereits bekannt geworden, dass die Zahl der Beschuldigten deutlich höher ist. Nun fand in dem Umfeld erneut eine Razzia statt.

Bei dem Anti-Terror-Einsatz im Dezember wurde auch Heinrich XIII. Prinz Reuß festgenommen

Tausende "Reichsbürger" in Deutschland

"Reichsbürger" sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu, 2000 mehr als im Vorjahr. Generalbundesanwalt Peter Frank hatte erst im vergangenen Monat vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft der Szene gewarnt. Größere Teile von ihnen seien zu aktiver Gewalt bereit oder äußerten ihre Gewaltfantasien gegen staatliche Repräsentanz freier als früher.

