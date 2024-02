Dieser Skilift im Wintersportgebiet Haute-Savoie in den französischen Nordalpen stand die ganze Saison über still. Bereits im vergangenen Winter 2022/23 fiel in den Alpen kaum Schnee. Skigebiete warteten vergeblich auf Besucher, und im Sommer führte die Winterdürre zu extrem niedrigen Pegelständen in den Stauseen.