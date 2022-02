Schmerzmittel Paracetamol kann die Psyche und den Blutdruck verändern

Paracetamol wird nicht nur bei kurzfristigen Schmerzen eingesetzt, es wird oft auch bei chronischen Schmerzen vom Arzt verschrieben. Die Nebenwirkungen, zu denen es dabei kommen kann, hat jetzt eine randomisierte Studie der Universität Edinburgh untersucht und sich dabei auf Bluthochdruck als mögliche Nebenwirkung konzentriert. 110 Freiwillige haben daran teilgenommen.

Zwei Wochen lang schluckten sie viermal täglich ein Gramm Paracetamol. Das entspricht laut Studie der üblichen Dosis für Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Nach den ersten beiden Wochen erhielten die Probanden über zwei weitere Wochen Placebos. Zwei Drittel der Teilnehmer nahmen regelmäßig Medikamente gegen Bluthochdruck.

Der Studie zufolge erhöhte Paracetamol den Blutdruck stärker als die Einnahme von Placebos. Veröffentlicht wurde die Studie in der kardiologischen Fachzeitschrift "Circulation", die in den USA herausgegeben wird.

Eindeutige Belege für einen Zusammenhang zwischen der Einnahme des Schmerzmittels und dem Ansteigen des Blutdrucks konnte die Studie allerdings nicht feststellen. Das Team, das die Studie durchgeführt hat, rät, die langfristige Verschreibung von Paracetamol in jedem Fall zu überprüfen. Schließlich ist erhöhter Blutdruck ein wichtiger Risikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte.

Viele Patienten kennen die Nebenwirkungen nicht

Je nach Dosierung gehen Schmerzmittel wie Ibuprofen, Aspirin oder Paracetamol ohne Rezept problemlos über den Ladentisch. Bei Ibuprofen kommt es darauf an, wie viele Milligramm eine Tablette enthält. Liegt die gewünschte Dosis höher als die Menge, die rezeptfrei erhältlich ist, kann das natürlich mit mehreren Einzeldosen erreicht werden. Bei Paracetamol richtet sich die Rezeptpflicht nach der Packungsgröße. Aber auch hier gilt: Viele kleine Packungen machen eine große. Beides ist also eher Augenwischerei.

Viele derjenigen, die sich auf eigene Faust Paracetamol in hochdosierter Form verabreichen, sind sich der möglichen Nebenwirkungen und Konsequenzen meist nicht bewusst. Paracetamol ist in vielen Hausapotheken als Schmerzmittel zu finden. Es wirkt fiebersenkend und wird deshalb häufig auch kleinen Kindern gegeben.

Viele Schmerzmittel gibt es in der Apotheke ohne Rezept

Harmlos sei das Medikament allerdings keinesfalls, gibt Gerhard Müller-Schwefe vom Schmerz- und Palliativzentrum Göppingen zu Bedenken. "Paracetamol kann leberschädigend wirken, und gerade bei Kindern kommt es immer wieder vor, dass man das Medikament überdosiert."

Die richtige Dosis ist entscheidend. Sonst könne es zu schweren Leberschäden bis hin zu Leberversagen führen, warnt Müller-Schwefe. "Die Leber macht einen Entzündungsprozess durch, weil Abbauprodukte nicht ausgeschleust werden können. Dann kommt es zu einer immunologischen Reaktion. Die führt dann zur Leberentzündung, und je mehr Leberzellen kaputt gehen umso dramatischer ist es."

Viele nehmen Schmerzmittel unkontrolliert ein

Wirkt Paracetamol nicht direkt, nimmt so manch einer eben noch eine Tablette. Wenn diese nicht wirkt, kann es ja wohl nicht schaden, noch eine zu nehmen und dann noch eine. Und so manch einer hofft vielleicht, dass mehrere Tabletten auf einmal den gewünschten Effekt bringen, unter dem Motto: 'Viel hilft viel'.

"Dann besteht in der Tat das Risiko, dass die Leber versagt", so Müller-Schwefe. Das könne dann tödlich enden, und darauf habe auch der Arzt keinen Einfluss. "Die Selbstmedikation haben Sie nie in der Hand, da handelt jeder eigenverantwortlich."

Unser Körper hat seine eigene Schmerzambulanz

Je nachdem wie viel Paracetamol jemand einnimmt und über welchen Zeitraum, kann das Schmerzmittel abhängig machen. Paracetamol wirkt vor allem im Zentralnervensystem, also im Rückenmark und im Gehirn. Das sei lange Zeit nicht bekannt gewesen, erklärt Müller-Schwefe.

Paracetamol wirkt im Gehirn und im Rückenmark

"Dank guter Forschung verstehen wir mittlerweile besser, dass Paracetamol im Rückenmark an einem System angreift, das für die Schmerzkontrolle verantwortlich ist."

Unser Körper verfügt über viele verschiedene Schmerzsysteme. Eines davon ist unser Endorphin-System, unser körpereigenes Morphinsystem. Das Morphin produziert unser Körper also selbst, es wird nicht von außen zugeführt und ist Teil unseres Schmerzkontrollsystems. In Krisensituationen wird es schlagartig aktiviert und kann uns schützen, denn es lindert und unterdrückt Schmerzen. An den körpereigenen Rezeptoren kommt durch Paracetamol eine Schmerzhemmung zustande.

Paracetamol kann die Risikobereitschaft erhöhen

Gleichzeitig kommt es aber auch zu Nebenwirkungen, die die meisten zunächst wohl kaum merken. "Man ist emotional weniger schwingungsfähig. Das heißt: Man ist emotional weder positiv noch negativ an Situationen beteiligt", sagt Müller-Schwefe.

Paracetamol kann zu Emotionslosigkeit und Empathieverlust führen

"Wenn jemand leidet, nimmt man innerlich nicht so großen Anteil. Wenn jemand sich freut, ist es dasselbe." Die Person sei innerlich vollkommen abgeschirmt. Aber auch andere Verhaltensweisen ändern sich. "Man trifft zügiger Entscheidungen, wägt sie nicht erst ab. Man ist risikofreudiger."

Ist jemand in einer Krisensituation oder in Lebensgefahr kann es durchaus sinnvoll sein, schnelle Entscheidungen zu treffen. "Wenn Sie beispielsweise verfolgt werden und weglaufen müssen, können starke Schmerzen Sie daran hindern. Dann dürfen Sie eigentlich auch nicht nach rechts und links gucken. Sie müssen sich darauf konzentrieren zu überleben."

Studien zur Wirksamkeit von Paracetamol

Um aussagekräftige Daten zu Paracetamol zu erhalten, wurden etliche Studien durchgeführt, eine davon im Jahr 2020 von der Ohio State University. Darin kommen die Forscher zu dem Schluss, dass Paracetamol auf das menschliche Bewusstsein wirkt und kurzfristig sogar den Charakter verändern kann.

Paracetamol fördert die Risikobereitschaft

Die Wissenschaftler haben die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt und sie in bestimmte Situationen versetzt. Die eine Gruppe bekam Paracetamol, die andere Placebos. Die Personen mit Paracetamol handelten wesentlich risikoreicher und reagierten unerschrockener als die Vergleichsgruppe. Aber sie wirkten abgestumpft, zeigten kaum Einfühlungsvermögen oder Empathie und verletzten sogar die Gefühle anderer. Aber sie hatten auch weniger Angst.

"Es gibt Menschen, die Paracetamol nicht nur zur Schmerzbekämpfung einnehmen. Sie wollen auch die abschirmende Wirkung erreichen, um emotional nicht mehr betroffen zu sein, weder positiv noch negativ. Das kann also durchaus eine Motivation sein, solche Medikamente regelmäßig zu nehmen", sagt Müller-Schwefe.

Es gibt Alternativen zur Schmerzbehandlung

Der erfahrene Schmerztherapeut weiß auch um die Alternativen, mit denen Betroffene den verschiedenen Arten von Schmerz entgegenwirken können. "Bei Spannungskopfschmerzen würde man zunächst untersuchen, warum es zu diesen Spannungen kommt und dann wahrscheinlich Achtsamkeitstraining empfehlen."

Mithilfe eines solchen Trainings kann die Person den Grund für die Spannungskopfschmerzen leichter herausfinden und dann eben auch etwas dagegen tun.

"Aber mal eben ein Schmerzmittel nehmen oder ein Schmerzmittel gar prophylaktisch schlucken, weil man vielleicht Sport machen will, ist kompletter Unsinn."

Acht Tipps gegen Kopfschmerzen Eine Pause zwischendurch Spannungskopfschmerzen entstehen oft durch stundenlanges Sitzen. Damit es nicht so weit kommt, solle man regelmäßig Pausen machen. Also ab an die frische Luft und tief ein- und ausatmen – und wenn es nur fünf Minuten sind. Damit entspannt man die Muskulatur und tankt neue Energie.

Acht Tipps gegen Kopfschmerzen Sich bewegen Einfache Übungen für den Alltag beugen Kopfschmerzen vor: Sich zurücklehnen und die Hals- und Nackenmuskeln dehnen, indem man den Kopf sanft nach links und rechts dreht. Anschließend den Kopf zur rechten Schulter neigen, dann zur linken. Schließlich sanft mit den Schultern kreisen. So lockert man verspannte Muskeln.

Acht Tipps gegen Kopfschmerzen Entspannung hilft Wer häufig Spannungskopfschmerzen hat, sollte in Punkto Stress die Notbremse ziehen! Denn Stress und Druck verändern den Stoffwechsel im Gehirn, es reagiert empfindlicher auf Schmerzreize. Deshalb gezielt Entspannung suchen. Zum Beispiel, indem man sich täglich zur selben Zeit ein paar Minuten in einem ruhigen Raum hinlegt und entspannende Musik hört oder einfach einmal ganz bewusst nichts tut.

Acht Tipps gegen Kopfschmerzen Hilfe durch Pfefferminzöl Bei Spannungskopfschmerzen kann Pfefferminzöl schmerzlindernd und entspannend wirken. Laut einer deutschen Studie (Universität Kiel) ist Pfefferminzöl anderen Schmerzmitteln sogar ebenbürtig. Eine zehnprozentige Pfefferminzlösung aus der Apotheke auf Stirn, Schläfen oder Nacken auftragen. Besserung tritt meist schon nach 15 Minuten ein.

Acht Tipps gegen Kopfschmerzen Die Kraft des Wassers Zur schnellen Selbsthilfe haben sich bei Spannungskopfschmerzen eine heiße Dusche oder ein Vollbad bewährt. Wärme löst die verkrampften Muskeln. Dafür sollte man sich etwa 10–20 Minuten Zeit nehmen. Heublumen als Badezusatz sollen die entspannende Wirkung unterstützen.

Acht Tipps gegen Kopfschmerzen Massage gegen Kopfschmerzen Auch eine Massage kann verspannte Muskeln lockern. Dazu legt man die Fingerspitzen oder Handballen an die Schläfen und massiert mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck. Dann umfasst man den Kopf so, dass Zeige- und Mittelfinger bis zur Stirn reichen und die Daumen am Hinterkopf ansetzen. Mit Daumen und den Fingern diese Kopfpartien massieren, insgesamt mindestens fünf Minuten lang.

Acht Tipps gegen Kopfschmerzen Ab zum Augenarzt Treten Kopfschmerzen vor allem abends auf? Vielleicht steckt ein Problem mit den Augen dahinter. Mögliche Ursachen für Kopfschmerzen sind unter anderem: Überanstrengung der Augen, Entzündungen, Anstieg des Augeninnendrucks und vor allem eine nicht korrigierte Fehlsichtigkeit.

Acht Tipps gegen Kopfschmerzen Kopfschmerzen durch Schmerzmittel Schmerztabletten sollen Kopfschmerzen lindern. Doch Vorsicht: Nimmt man zu viele, dann können die Pillen zum genauen Gegenteil führen: dem so genannten medikamenteninduzierten Kopfschmerz. Das Nervensystem steigert bei zu häufiger Einnahme die Empfindlichkeit für Schmerz. Viele nehmen dann noch mehr Schmerzmittel – ein Teufelskreis. Ab vier Tagen Schmerzmitteleinnahme sollte man zum Arzt. Autorin/Autor: Carola Welt



Dieser Beitrag wurde zuerst im Dezember 2021 veröffentlicht und zuletzt am 08.02.22 aktualisiert.