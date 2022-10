Schmerzen - wie wird man sie los?

In Good Shape zeigt Auswege aus der Misere.



Schmerz - das passiert im Körper

Das Schmerzempfinden ist ein komplexer Prozess. Verletzen wir uns zum Beispiel, nehmen Rezeptoren den Schmerz auf und leiten ihn in Form von elektrischen Impulsen ans Gehirn. Dort wird der Schmerz in unterschiedlichen Regionen analysiert. Hier kommt mehr über die Reise eines Schmerzreizes.



Fibromyalgie - Dauerschmerz in den Gelenken

Fibromyalgie ist eine chronische Erkrankung mit Dauerschmerzen, vor allem in den Gelenken. Oft dauert es lange, bis die Krankheit als Ursache entdeckt wird. Hilfe gibt es wenig. Doch eine neue Therapie mit Elektroimpulsen kann die Schmerzwahrnehmung deutlich reduzieren.



Schmerzmittel - gefährliche Nebenwirkungen

Paracetamol, Diclofenac und Ibuprofen sind die gebräuchlichsten Schmerzmittel . Hin und wieder kein Problem, doch Dauergebrauch schädigt Leber, Magen oder Herz und kann sogar zum Tode führen. Ist der Wirkstoff Metamizol eine verträglichere Alternative?



Kopfschmerzen - Hilfe bei Migräne und Co.

Kopfschmerzen sind das häufigste Schmerzsyndrom. Die Medizin unterscheidet zwischen Migräne, Cluster- und Spannungskopfschmerz. Betroffene greifen oft zu Schmerztabletten. Wir zeigen, wie man die Medikamente durch natürliche Mittel ersetzen oder reduzieren kann.



Cannabis - umstrittene Schmerzmedizin

Cannabis ist nicht nur ein Rauschmittel. In der Medizin wird es bei verschiedenen Leiden eingesetzt. In der Schmerztherapie hat Cannabis die Erwartungen bisher aber nicht erfüllt: Es hilft nur in wenigen Fällen - zum Beispiel bei chronischen Nervenschmerzen.



Muskeltraining - Liegestütze einmal anders

Fitnesstrainerin Aurelia Damann zeigt eine spezielle Form der Liegestütze.

