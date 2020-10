Schlappe für RB Leipzig, Sieg für den BVB

RB Leipzig ist am zweiten Spieltag der Champions-League-Saison bei Manchester United unter die Räder gekommen. Der Bundesliga-Tabellenführer verlor beim Premier-League-Klub klar und auch in der Höhe verdient mit 0:4 (0:1). Marcus Rashford mit einem Dreierpack (74. Minute, 78. und 90. +2), Mason Greenwood (21.), Marcus Rashford mit einem Doppelpack (74., 78.) und Anthony Martial mit einem verwandelten Foulelfmeter (87.) trafen für United. Die Leipziger waren ihrem Gegner an diesem Abend in allen Belangen unterlegen. Für das Team von Trainer Julian Nagelsmann war es die erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison.

Borussia Dortmund hat die Sorgen vor einem frühen Aus in der Champions League vorerst vertrieben. Im tristen ersten Geister-Heimspiel der langen BVB-Europacup-Historie gelang dem Bundesliga-Dritten ein mühsamer 2:0 (0:0)-Erfolg gegen ein extrem defensives Team von Zenit St. Petersburg. Dank der Treffer von Jadon Sancho (79./Foulelfmeter) und Erling Haaland (90.+2) blieb den Dortmundern eine Woche nach dem Fehlstart bei Lazio Rom (1:3) eine neuerliche Enttäuschung erspart.

Gladbach verpasst Sensation, Bayern mit glanzlosem Sieg

Marcus Thuram trifft gegen Real

Am Dienstag hatte Borussia Mönchengladbach einen Sieg gegen das Starensemble von Real Madrid in der Schlussphase verspielt. Marcus Thuram (33., 58.) sorgte mit einem Doppelpack für eine zwischenzeitliche 2:0-Führung des Bundesligisten. Doch Karim Benzema (87.) und Casemiro (90.+3.) rissen die Gladbacher mit ihren späten Toren aus allen Siegesträumen. Die Borussia belohnte sich beim 2:2 (1:0) gegen die "Königlichen" wie in der Vorwoche bei Inter Mailand (2:2). "Am Ende ist das maximal bitter", sagte Gladbachs Trainer Marco Rose, nahm seine Mannschaft aber in Schutz. "Es sind tolle Jungs, sie haben einen guten Charakter."

Titelverteidiger FC Bayern setzte seine Siegesserie in der europäischen Königsklasse im Spiel bei Lokomotive Moskau fort. Das 2:1 (1:0) war der 13. Champions-League-Erfolg der Münchener in Serie. Leon Goretzka brachte den diesmal wenig berauschenden Triple-Gewinner in Führung (13.). Anton Mirantschuk (70.) glich gegen die einige Male nachlässigen Bayern aus. Doch Joshua Kimmich sicherte spät (79.) den Sieg. Bayern-Trainer Hansi Flick brachte es auf den Punkt: "Das war ein Arbeitssieg - dreckig kann man auch dazu nehmen."

sn (dpa, sid)