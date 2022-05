DW Nachrichten

Schlag auf Schlag: Fight Club Thailand

"Kündige Deinen Job. Fang an zu kämpfen. Beweise, dass Du am Leben bist!" – Sätze aus dem Film "Fight Club" (1999). Die Idee dazu hat bis heute Fans – auch in Thailands Hauptstadt Bangkok, die bekannt ist für ihre Vielfalt an Martial-Arts-Techniken.