Schlüssel zu Mandelas Zelle wird versteigert

Kulturminister Nathi Mthethwa betonte in einer Erklärung: "Dieser Schlüssel gehört dem südafrikanischen Volk unter der Obhut des Robben Island Museums und des südafrikanischen Staates." Er gehöre niemandem persönlich. Der Schlüssel müsse an seine "rechtmäßigen Besitzer" zurückgegeben und die Versteigerung gestoppt werden, erklärte Mthethwa.

Der Zellenschlüssel gehört zu insgesamt 33 Erinnerungsstücken an Nelson Mandela, die das Auktionshaus Guernsey's in New York am 28. Januar meistbietend an neue Besitzer bringen will. Er ist das Highlight der Auktion.

Der Schlüssel zu Nelson Mandelas Gefängniszelle

Die meisten Gegenstände wurden von Mitgliedern von Mandelas Familie zur Verfügung gestellt, um Geld für ein geplantes Museum und einen Garten rund um sein Grab zu sammeln, während der Schlüssel von Mandelas ehemaligem Gefängniswärter, der später sein Freund wurde, verkauft wird.

Zu den Objekten, die versteigert werden sollen, gehören eines von Mandelas bunt gemusterten Hemden, Geschenke der ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und George W. Bush sowie von Mandela signierte Gegenstände und Kunstwerke.

Mandelas karge Zelle im Gefängnis auf Robben Island

Mandela - der für sein Versöhnungswerk nach Abschaffung der rassistischen Apartheid den Friedensnobelpreis erhalten hatte - war 18 Jahre auf der vor Kapstadt gelegenen Gefängnisinsel Robben Island inhaftiert. Er kam erst nach insgesamt 27-jähriger Haft am 11. Februar 1990 frei. Als Gedenkstätte steht Robben Island heute auf der Liste des Weltkulturerbes und gilt als wichtiges Symbol des Kampfes gegen die Unterdrückung in der Apartheidzeit.

Mandela, der im Dezember 2013 im Alter von 95 Jahren gestorben war, wurde im Mai 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt und hatte dieses Amt bis Juni 1999 inne.

