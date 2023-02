Schlüpfen aus geschütztem Nest

Die Muttertiere der pazifische Bastardschildkröten legen im Durchschnitt 100 Eier in ein Nest, von denen sie zwischen 35 und 40 pro Saison anlegen. Das Umziehen von Nestern in die Brutstationen schützt diese nicht nur vor Wilderern, sondern auch vor Umweltgefahren und ermöglicht es so Schildkrötenbabys wie diesem, ungefährdet zu schlüpfen.