Militärstadt Wünsdorf, Zossen

Ein rund elf Kilometer langer Rundweg führt durch den ehemaligen Militärstandort, der 1910 als Kaiserlicher Truppenübungsplatz entstand. In der NS-Zeit nutzte die Wehrmacht das Gelände mit den riesigen Bunkeranlagen, nach 1945 richteten hier die Sowjets bis zu ihrem Abzug 1994 ihr Oberkommando ein. Heute nehmen jährlich etwa 20.000 Besucher an den Bunkerführungen in Wünsdorf teil.