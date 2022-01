Schattenwelten - Der Aufstieg der Mega-Konzerne

Die großen Vier - Apple, Amazon, Google und Facebook - haben durch die Corona-Pandemie ihren enormen Einfluss abermals verstärkt. Das Geschäft mit unseren Daten hat nie da gewesene Ausmaße angenommen. Haben die Konzerne es geschafft, sich jeglicher Kontrolle zu entziehen?

Die Zahlen sind eindeutig. Immer weniger Menschen gehört immer mehr. Während die Welt vor neuen Krisen und Herausforderungen steht, wächst das Vermögen einer Hand voll Menschen unaufhaltsam an. Sowohl von der Finanz-, als auch der Corona-Krise haben diejenigen profitiert, die auch vorher schon an der Spitze standen.

Im Fall von Apple, Amazon und Co. sehen Expertinnen und Experten schon lange das Kartellrecht verletzt, und trotzdem bekommen die Mega-Konzerne Sonderbehandlungen in vielerlei Hinsicht. Über Löhne, Steuern und Gesetze wird nicht gesprochen, die Konzerne spielen nach ihren eigenen Regeln. Wie schafft es zum Beispiel Google, trotz einer eklatanten Marktdominanz scheinbar politisch in Ruhe gelassen zu werden?

Das Geschäftsmodell von Facebook und Google, die Ausbeutung der Daten, gilt vielen Kritikerinnen und Kritikern als im Kern undemokratisch. Zudem verschwimmt die Grenze zwischen Staat und Megakonzernen. Verschiedene Staaten glauben, nicht um die Giganten herum zu kommen. Die Macht der Konzerne scheint unumkehrbar zu sein.

Der Überwachungskapitalismus untergräbt die Souveränität der Menschen und damit westliche Demokratien. Doch inzwischen ist der Gegenwind stärker geworden. Sowohl in den USA als auch in Europa scheint ein Sturm aufzuziehen. Aber die Konzerne sind vorbereitet. Ist der Aufstieg unumkehrbar oder gibt es doch noch eine Chance, die Mega-Konzerne unter Kontrolle zu bringen?



