Schönheits-OP entstellt das ehemalige Model Linda Evangelista

Sie sei von dem sogenannten CoolSculpting-Verfahren brutal verunstaltet worden. Das hat das ehemalige Topmodel Linda Evangelista jetzt in aller Öffentlichkeit erklärt und gibt vor Millionen von Menschen zu, dass die letzten Jahre die reinste Hölle für sie gewesen seien.

Dass sie nicht mehr so schön ist, wie wir sie kennen, ist wohl auch der Grund dafür, dass sie sich aus der Öffentlichkeit und aus ihrem Leben als Model zurückgezogen hat.

Warum sie nicht mehr arbeite, während ihre Kolleginnen gut im Geschäft seien, erklärt die heute 56-jährige auf Instagram damit, dass das sogenannte CoolSculpting-Verfahren des Unternehmens Zeltiq Aesthetics Inc. sie brutal entstellt habe.

Mit Eis gegen Fett

CoolSculpting – auch als Kryolipolyse bekannt - ist eine Methode, Fettgewebe zu reduzieren. Dabei werden die Stellen, an denen das Fettgewebe abgebaut werden soll, etwa eine Stunde lang mit einem speziellen Applikator stark herunterkühlt, die Fettzellen sterben ab. Durch die Unterkühlung kommt es zu einer Gewebeentzündung, die Fettgewebsschicht soll danach um 10 bis 25 Prozent abgenommen haben.

Bei Evangelista hatte die Methode aber genau das Gegenteil von dem erreicht, was das Topmodell mit dem Eingriff hatte erreichen wollen. Die Fettzellen wurden vergrößert, eine offenbar seltene Nebenwirkung. Darüber sei sie vor dem Eingriff nicht aufgeklärt worden.

Evangelista galt immer als sehr wandelbares Model

Paradoxe Adipöse Hyperplasie (PAH)

Evangelista entwickelte eine sogenannte paradoxe adipöse Hyperplasie. Die Fettzellen, die durch Kälte hätten abgebaut werden sollen, wurden größer. Das Gewebevolumen nahm an den behandelten Stellen zu, nicht ab. Sie sei brutal entstellt, die adipöse Hyperplasie habe ihren Lebensunterhalt zerstört. Außerdem entwickelte sie schwere Depressionen, ging kaum noch unter Menschen, wurde nach eigenen Aussagen zur Einsiedlerin.

Falsche Versprechungen

Im Internet wird das Verfahren auf verschiedenen Seiten als schonende Methode zur Behandlung von Fettgewebe angepriesen. Die Behandlung kann laut verschiedener Schönheitsinstitute ambulant durchgeführt werden. Lange Ausfallzeiten seien nicht zu befürchten und es sei ein weltweit erfolgreiches Verfahren.

Der Club der schönen Frauen - Linda Evangelista war lange ein gefragtes Topmodel

Bei dem Topmodell der 1990er war das Verfahren keineswegs erfolgreich. Jetzt zieht Evangelista vor Gericht. Das ehemalige Topmodel reichte Klage gegen das Unternehmen Zeltiq Aesthetics Inc. ein. In der Klage heißt es, sie fordere Schadensersatz in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für ihr Leiden, den Verlust von Aufträgen und öffentlichen Auftritten..

Zuspruch bekam sie von anderen Supermodels wie Naomi Campbell, Cindy Crawford und Claudia Schiffer. Ihr Post auf Instagram war offenbar nicht nur für sie ein Befreiungsschlag: "Ich habe die Nase voll, so zu leben. Ich möchte erhobenen Hauptes aus meiner Tür gehen, auch wenn ich nicht mehr wie ich selbst aussehe", schrieb Linda Evangelista.