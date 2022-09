Sarg von Elizabeth II. ins Parlament gebracht

Der engste Teil der royalen Familie geleitete den Sarg der verstorbenen Königin Elizabeth II. durch London. König Charles III. und seine Söhne Prinz William und Prinz Harry folgten dem Sarg der Königin vom Buckingham-Palast zum britischen Parlament.

Der Geleitzug, den auch Elizabeths übrige Kinder Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward begleiteten, führte zur Westminster Hall. Weiterhin gehören Annes Sohn Peter Philips und ihr Ehemann Tim Laurence sowie der Herzog von Gloucester, ein Cousin der Queen, und der Earl von Snowdon, ihr Neffe, zum Trauerzug.

König Charles III. im Trauerzug vom Buckingham Palace zur Westminster Hall

Charles' Gattin Königin Camilla sowie die Ehefrauen von William, Harry und Edward - Prinzessin Kate, Herzogin Meghan und Gräfin Sophie - fuhren in Autos dem Sarg hinterher. Nach 40 Minuten erreichte die Trauer-Prozession das Parlamentsgebäude, in dem ein Gottesdienst für die Queen gefeiert wurde. In dem ältesten Teil des Parlaments wurde der geschlossene und mit der royalen Standarte bedeckte Sarg der Queen aufgebahrt.

Zehntausende säumen den Weg

Schon Stunden vorher strömten Tausende Trauernde und Schaulustige ins Zentrum der britischen Hauptstadt. Auch Mitglieder der Gardekavallerie ritten schon am Mittag durch London. In der Innenstadt waren zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz. Trotz Regens harrten bereits in der Nacht viele Leute aus, um einen Platz in der Warteschlange für die Totenwache zu erhaschen.

Prinz William in Uniform und Prinz Harry im Trauerzug

Queen Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Am Sonntag wurde ihr Sarg in die schottische Hauptstadt Edinburgh übergeführt und am Montag mit einem Trauermarsch, an dem auch König Charles III. und seine Geschwister zu Fuß teilnahmen, in eine Kathedrale gebracht.

Tausende Besucher am Weg wollen einen Blick auf den Trauerzug werfen

Der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen kam dann am Dienstagabend mit einer Transportmaschine der britischen Luftwaffe von Edinburgh nach London.Er wurde vor dem Buckingham-Palast von Tausenden Menschen mit lautem Beifall begrüßt und dann von König Charles, seinen Geschwistern sowie den Enkeln der Queen empfangen.

Staatsbegräbnis wird auch im Kino übertragen

Das Staatsbegräbnis für die Queen ist am kommenden Montag. Dazu werden Hunderte Staats- und Regierungschefs, Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger in London erwartet. In Großbritannien kann das Staatsbegräbnis auch im Kino verfolgt werden: Mehrere britische Kinoketten übertragen es kostenlos in ihren Sälen.

nob/uh (dpa, afp)