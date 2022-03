Sara Däbritz: Heimkehr mit besonderer Motivation

Es ist noch keine drei Jahre her, dass Sara Däbritz München in Richtung Paris verließ. Sie hätte damals, im Jahr 2019 nie gedacht, dass sie bei einer Rückkehr in ihre bayerische Heimat einmal ein Spiel in der Münchner Arena bestreiten würde. Am Dienstag tritt sie mit Paris St. Germain zum Viertelfinalhinspiel (18.45 Uhr) in der Champions League beim FC Bayern an. Und ein Traum wird sich erfüllen.

"Ehrlich gesagt habe ich darüber nie mehr nachgedacht", sagte Däbritz der DW, aber als sie die Auslosung verfolgte und das Los Bayern München kam, kam ihr "tatsächlich der Gedanke, dass wir vielleicht in der Münchner Arena spielen könnten". Und so wird es kommen, Däbritz und Paris Saint-Germain werden von den Bayern zum Champions-League-Kracher in der 75.000 Zuschauer fassenden Arena in München empfangen - ein Szenario, das in ihrer Jugendzeit in München völlig unvorstellbar gewesen wäre. Doch das wachsende Interesse am Frauenfußball in den Chefetagen europäischer Top-Klubs wie Bayern München und bei der UEFA hat dazu geführt, dass bis auf eine Ausnahme alle Viertelfinalbegegnungen der diesjährigen Champions League in Stadien ausgetragen werden, die normalerweise den Männern vorbehalten sind.

Führungsspielerin Däbritz im DFB-Dress, den sie bislang 85 Mal im A-Team trug

"Für mich ist es einfach ein positives Gefühl. Die positive Stimmung, die man bekommt, wenn man ein solches Stadion betritt. Du spielst auf einem Rasen, der perfekt ist. Dann siehst du das Stadion, es ist wunderschön", sagte Däbritz. "Und ich hoffe, dass wir vor vielen Fans spielen werden. Das ist die Atmosphäre, die wir uns wünschen. Das gibt uns Motivation und mehr Kraft."

In einer Führungsrolle

In Paris ist Däbritz weiter gereift, beim Arnold Clark Cup, einem Einladungs-Nationenturnier mit Deutschland, England, Kanada und Spanien, führte Däbritz die DFB-Auswahl als Kapitänin aufs Spielfeld - trotz des ernüchternden Abschneidens mit nur einem Punkt aus drei Spielen ein großer Schritt. "Ich bin 27 Jahre alt und habe viele Spiele für die Nationalmannschaft und die Vereine bestritten. Ich bezeichne mich selbst als erfahrene Spielerin und versuche, den jungen Spielern, die in unsere Mannschaft kommen, zu helfen", sagt Däbritz über sich.

Die ehemalige Freiburgerin wurde einst überraschend für die EM 2013 nominiert, bei der Deutschland den Titel holte. Bis 2016 feierte sie mit Bayern München einen Titel in der Bundesliga, den Gewinn der U20-Weltmeisterschaft und eine olympische Goldmedaille mit den DFB-Auswahlen. Im Ausland zu spielen war da für Däbritz die nächste Herausforderung, die sie im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Nationalspielerinnen erreicht hat.

"Die Unterschiede in der Kultur haben mir geholfen, auch die verschiedenen Spielstile. All das hilft dir, dich als Spielerin und als Mensch weiterzuentwickeln. Ich bin wirklich glücklich über meine Erfahrung", sagte sie über ihre Zeit in Paris, wo sie auch mit persönlichen Zielen hinkam: "Als ich ins Ausland ging, war es mir wichtig, die Sprache schnell zu lernen und mich an die Kultur anzupassen. Ich denke, das hat ganz gut geklappt, so dass ich mich schneller in die Mannschaft integrieren und die Kultur und den Verein verstehen konnte."

Große Nachfrage nach Karten

Obwohl sie sich abseits des Spielfelds schnell anpassen konnte, stand Däbritz nur wenige Monate nach ihrem Wechsel zu PSG vor einer enormen Herausforderung. Sie riss sich im Dezember 2019 beim Spiel gegen Montpellier das vordere Kreuzband im linken Knie.

Die Partie der Frauen vom FC Bayern und Paris St. Germain wird in der Münchner Arena ausgetragen

Sie sagt, dass ihre eigene positive Art und die Unterstützung von Familie, Freunden und von Social-Media-Followern es ihr sogar ermöglichten, aus der schweren Verletzung in einem so wichtigen Karriereabschnitt etwas Positives zu ziehen: "Diese Verletzung hat mich mental noch stärker gemacht - als Person, aber auch auf dem Spielfeld hat sie mir geholfen, all die Herausforderungen während der Verletzung zu meistern." Jetzt fühle sie sich wirklich wohl, genieße es, in einem anderen Land zu spielen und freue sich auch darauf, wieder zu Hause zu spielen, sagt die 27-Jährige.

Und das Interesse am Gastspiel mit ihrem aktuellen beim ehemaligen Klub ist in Däbritz' Umfeld groß: "Nach der Auslosung habe ich viele Nachrichten bekommen", sagte sie. "Sie sprachen mich an und baten direkt um Karten: 'Sara, ich werde ins Stadion kommen, ich werde mir die Spiele ansehen. Und auch meine Familie und meine Freunde werden dabei sein.'" Die Bühne im Norden von München steht für Däbritz, PSG und die Gastgeberinnen vom FC Bayern bereit.

Aus dem Englischen adaptiert von Jörg Strohschein