Sanja Kljajic

Sanja ist Journalistin und Assistentin am Fachbereich Medienwissenschaften der Philosophischen Fakultät der Universität Novi Sad.

Sie arbeitet auch für andere Medien in Serbien und auf dem Westbalkan. Studiert hat sie Journalismus und Kommunikationswissenschaften am Institut für Medienwissenschaften der Philosophischen Fakultät in Novi Sad.