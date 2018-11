Samstagabend gratis in den Louvre

An zwölf Samstagen im Jahr wird der Eintritt in den Louvre in Paris zwischen 18.00 Uhr und 21.45 Uhr kostenlos sein. Besucher sollen mit den Gratis-Tickets Zutritt in die Denon- und Sully-Flügel erhalten. Wer den Richelieu-Flügel ansehen möchte, müsse zuvor reservieren, so die Museumsleitung am Mittwoch (28. November).

Der reguläre Eintritt für Erwachsene kostet 17 Euro. Bisher war der Eintritt an jedem ersten Sonntag im Winterhalbjahr zwischen Oktober und März frei. Dieses Ticket wird ab 2019 gestrichen. Die Aktion sei zunächst als einjähriger Testlauf konzipiert.

Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Nach eigenen Angaben steuert es in diesem Jahr auf einen neuen Rekord von zehn Millionen Gästen zu.

(AFP)