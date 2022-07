Sachverständige ziehen gemischte Corona-Bilanz

Der Corona-Sachverständigenausschuss der Bundesregierung empfiehlt, dass künftig eine Maskenpflicht nur noch in Innenräumen verhängt werden soll. Dort gelte ein höheres Infektionsrisiko, schreiben die Sachverständigen in ihrer Analyse der bisherigen Corona-Politik. "Eine generelle Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken ist aus den bisherigen Daten nicht ableitbar", heißt es.

Auch der Sinn von 2G/3G-Regeln, die in der Pandemie etwa den Besuch von Veranstaltungen an Impfung oder Test knüpften, wird nur begrenzt gesehen. Der Effekt sei zwar in den ersten Wochen hoch, aber dann lasse die Schutzwirkung der Impfungen nach.

Den Effekt von Schulschließungen beurteilen die Experten als nicht eindeutig, weil dabei mehrere Maßnahmen zusammenträfen. Die interdisziplinär zusammengesetzte Expertengruppe mahnte eine bessere Evaluation der Wirkung von Corona-Schutzmaßnahmen gerade auf Kinder an. Generell gilt nach den Worten des Bonner Virologen Hendrik Streeck, der dem Ausschuss angehört: "Wir haben eine schlechte Datenlage."

"Effekt lässt schnell nach"

Lockdowns werden in der ersten Phase einer Pandemie durchaus begrüßt. "Je länger ein Lockdown dauert und je weniger Menschen bereit sind, die Maßnahme mitzutragen, desto geringer ist der Effekt und umso schwerer wiegen die nicht-intendierten Folgen", warnen die Experten aber. "Die Wirksamkeit eines Lockdowns ist also in der frühen Phase des Containments am effektivsten, verliert aber den Effekt wiederum schnell." Dies gelte auch für Kontaktnachverfolgungen.

"Wir haben eine schlechte Datenlage": Der Bonner Virologe Hendrik Streeck (2. v. l.)

Am 23. September laufen die Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz aus. Bevor die Bundesregierung eine Anschlussregelung auf den Weg bringt, wollte die FDP die wissenschaftliche Beurteilung des Sachverständigenausschusses zur Evaluation der Corona-Maßnahmen abwarten.

Dem Gremium, das je zur Hälfte von Bundesregierung und Bundestag besetzt wurde, gehören Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen an. Die Evaluation soll vor allem die Vorgaben im Rahmen der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" beleuchten. Diese vom Bundestag laut Infektionsschutzgesetz festgestellte Lage bestand über mehrere Monate bis Ende November 2021 und ermöglichte Schließungen zahlreicher Einrichtungen sowie Alltagsauflagen.

Sonderkonferenz der Länder

Nach der Vorstellung des Gutachtens werden sich die Gesundheitsminister der Länder bei einer Sonderkonferenz positionieren. Politische Ratschläge dürften sie allerdings nicht bekommen. Vorab hatten Mitglieder der Kommission entsprechende Erwartungen gedämpft. Außerdem signalisierten sie, dass in der Frist bis Ende Juni keine "Vollevaluation aller Maßnahmen" zu leisten sei.

Gesundheitsminister Lauterbach will bald Eckpunkte für mögliche Corona-Maßnahmen im Herbst vorlegen (Archivbild)

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angekündigt, dass er mit Justizminister Marco Buschmann (FDP) Eckpunkte einer Regelung für den Herbst noch vor der Sommerpause anstrebt - sie könnten dann nach dem Sommer beschlossen werden. Der Bundestag geht am 8. Juli in die Pause und tagt in der Woche ab 5. September wieder.

Schnellere Überarbeitung des Gesetzes gefordert

Schon vor der Veröffentlichung des Berichts kam aus dem Sachverständigenausschuss die Forderung nach einer schnelleren Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes. Die notwendige Reform könne "handwerklich nicht gut werden, wenn man die Sommerpause verstreichen lässt und erst im September den Stift in die Hand nimmt", sagte die Juristin Andrea Kießling, die dem Gremium angehört, der "Zeit" am Mittwoch.

Auch die Union sorgt sich um den Zeitplan. Der CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge bezeichnete es in der "Augsburger Allgemeinen" als sportlich, die neuen Bestimmungen für den Herbst im Wesentlichen nach der Sommerpause beschließen zu wollen. Sorge sprach sich gegen tiefgreifende Einschnitte in die persönliche Freiheit aus, um das Virus einzudämmen.

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt machte der FDP wegen des Zeitplans Vorhaltungen. "Auf ein Gutachten zu warten, damit man erst mal nichts tun muss, halte ich in der Bekämpfung einer Pandemie nicht für besonders verantwortlich", sagte die Grünen-Politikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Man hätte gut daran getan, schon vor der Sommerpause zumindest Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorzulegen.

Mediziner: Auch Lockdown muss möglich sein

Die Amtsärzte plädieren für eine möglichst weitreichende Ausgestaltung des Infektionsschutzgesetzes. "Auch ein Lockdown muss als eines der letzten Instrumente grundsätzlich möglich sein", sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Bürgertests wie hier in Köln wird es künftig nur noch in Ausnahmefällen kostenlos geben (Archivbild)

Der Sachverständigenausschuss zu den bisherigen Corona-Maßnahmen ist nicht mit dem Expertenrat der Bundesregierung zu verwechseln, der schon mehrere Stellungnahmen zu anstehenden Entscheidungen vorlegte. Um das Gremium hatte es Wirbel gegeben, nachdem der Leiter der Virologie an der Charité Berlin, Christian Drosten, Ende April seinen Rückzug mitgeteilt hatte.

Zur Begründung hieß es unter anderem, dass Ausstattung und Zusammensetzung des Gremiums aus seiner Sicht nicht ausreichten, um eine hochwertige Evaluierung gewährleisten zu können. Für Drosten rückte auf Vorschlag der Union der Virologe Klaus Stöhr nach.

Steigende Corona-Zahlen

Unterdessen berichtet das Robert-Koch-Institut in seinem neuen Wochenbericht von einer anziehenden Dynamik des Infektionsgeschehens. Bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gab es demnach einen Anstieg um 38 Prozent im Vergleich zum Vorwochenzeitraum. Ein deutliches Plus gebe es auch bei der Zahl der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen sowie bei der Zahl der auf Intensivstationen behandelten Menschen mit COVID-19. Die ansteckendere Omikron-Sublinie BA.5 hat laut Wochenbericht bereits einen Anteil von 66 Prozent erreicht.

