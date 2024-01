Gemeinsam mit seinem Bruder An Seung-han besucht der 16-jährige An Seung-young die Sportakademie. 2022 startete das Programm mit 28 Schülern, inzwischen sind es über 40. An Seung-young weiß: "Wenn ich hier hart arbeite, kann ich ein wichtiger Spieler werden, also trainiere ich noch härter. Und wenn ich dran bleibe, kann ich Profi-Baseballer werden."