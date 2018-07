Südafrika und das politische Erbe Nelson Mandelas

Nelson Mandela: Ein Leben für die Freiheit

Lächelnd, so haben ihn wohl die meisten Südafrikaner in Erinnerung. "Madiba" nennen sie ihn liebevoll bei seinem Clan-Namen in Xhosa. Am 18. Juli wäre der südafrikanische Freiheitskämpfer 100 Jahre alt geworden. (16.07.2018)