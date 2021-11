Global 3000

Südafrika: Abalobi – Nachhaltig Fischen mit einer App

Der Fischfang in Südafrika steckt in der Krise. Die Kleinfischer dort kämpfen ums Überleben. Große Fischfangunternehmen machen dem traditionsreichen Arbeitsfeld den Garaus. Mit der Abalobi-App will eine NGO das Problem lösen.