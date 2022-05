Russland startet Google-Ersatz NashStore

Eine russische Alternative zum Google Play Store befindet sich in der Testphase. Sie wird es Nutzern ermöglichen, weiterhin kostenpflichtige Android-Smartphone-Apps herunterzuladen, die für Nutzer aus Russland nach dem Einmarsches Moskaus in die Ukraine nicht mehr verfügbar sind. Nur kostenlose Apps können nach wie vor heruntergeladen werden.

Die offizielle Geburt des neuen Marktplatzes für Handy-Apps heißt NashStore und sollte ursprünglich am Tag des Sieges am 9. Mai verfügbar sein. Der nationale Feiertag am 9.Mai erinnert an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Was ist der NashStore?

Der NashStore, was so viel wie "Unser Laden" bedeutet, ist eine Anwendung, die auf Android-Smartphones und anderen Geräten läuft. Sie erlaubt es Nutzern in Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, die mit Moskau verbündet sind, kostenpflichtige Apps herunterzuladen, zu installieren und zu aktualisieren oder für Abonnements zu bezahlen, ähnlich wie im Google Play Store. Der Entwickler preist die App als "sanktionsresistent" an.

Der NashStore ist mit russischen Bankkarten im Rahmen des Mir-Zahlungssystems kompatibel, das geschaffen wurde, um frühere internationale Sanktionen gegen Moskau zu umgehen und die Abhängigkeit des Landes von US-Zahlungsplattformen wie Visa und Mastercard zu verringern.

Allerdings wird der App-Store nicht annähernd die gleiche Anzahl von Apps wie der Google Play Store anbieten, obwohl sich laut der Website The Register bisher über 500 Entwickler der NashStore-Community angeschlossen haben.

Warum wurde der NashStore eingerichtet?

Seit März greifen die tiefgreifenden westlichen Sanktionen gegen den russischen Finanz- und Bankensektor, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine gegen Moskau verhängt wurden.

Dies veranlasste den Alphabet-Konzern, zu dem unter anderen Google Play und Youtube gehören, alle zahlungsbasierten Dienste für seine Plattformen in Russland auszusetzen.

Das bedeutete, dass russische Nutzer keine Abonnements für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Video- und Audioinhalte mehr abschließen konnten, die über den Google Play Store auf ihre Android-Geräte geladen wurden.

YouTube drehte außerdem Machern von Videoclips in Russland den Geldhahn zu, woraufhin viele russische Youtuber die einheimische Konkurrenzplattform RuTube umschwenkten.

Als Gegen-Maßnahme schränkte der Kreml den Zugang zu den westlichen Social-Media-Plattformen Twitter, Facebook und Instagram in Russland ein und warf ihnen vor, den Westen bei der Verbreitung von Desinformationen über die Invasion in der Ukraine zu unterstützen, die Moskau als "spezielle Militäroperation" bezeichnet.

Wer steht hinter dem NashStore?

Die neue App wurde von ANO Digital Platforms entwickelt. Bei der Ankündigung des Projekts Ende März sagte Vladimir Zykov, Direktor für Projekte bei Digital Platforms, letzten Monat: "Leider können die Russen Google Play nicht mehr normal nutzen, um Apps zu kaufen, und die Entwickler haben ihre Einnahmequelle verloren." Aus diesem Grund habe man den russischen App-Shop, NashStore, gegründet.

In einem Schreiben auf der NashStore-Website wird die Gründung der App verteidigt: Aufgrund des "starken Drucks westlicher Unternehmen" auf Russland sei es "die Aufgabe öffentlicher Organisationen und Verbände, alles zu tun, damit russische Unternehmen und Bürger einheimische Alternativen haben."

Das Unternehmen, das hinter der App steht, ist gleichzeitig ein Verband der Technologiebranche und ein IT-Beratungsunternehmen. Außerdem verfügt ANO Digital Platforms über eine Datenbank, die Softwareentwickler mit Geschäftskunden zusammenbringt.

Militärparade am 9. Mai in Moskau

Warum wurde der Start für den 9. Mai geplant?

Der 9. Mai ist für die Russen von großer symbolischer Bedeutung. Das Land veranstaltet traditionell eine große Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau, um am Jahrestag der deutschen Kapitulation den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg zu feiern. Unrer der Regierung von Präsident Wladimir Putin wurden die Paraden immer gigantischer und der Tag bekam immer größeres Gewicht in ganz Russland .

In diesem Jahr kam dem Tag angesichts des Kriegs gegen die Ukraine eine besondere Bedeutung zu, und die Einführung der App gilt als Trotzreaktion auf die westlichen Sanktionen, die die russische Wirtschaft lahmgelegt haben.

Der Artikel wurde aus dem Englischen adaptiert.