RomaDay 2022: "Still Hope in Paradise?"

Anlässlich des 51. Welt-Roma-Tags findet in Berlin eine Veranstaltungsreihe statt, die vor allem als eine Auseinandersetzung mit Zukunftspessimismus und Utopien gedacht ist. Mit Theater-Performances, Podiumsdiskussionen, Workshops, einer Straßen-Parade und dem Konzert der feministischen Rap-Band "Pretty Loud" aus Serbien wird dem Publikum viel geboten.

Die zentralen Themen im Programm sind soziale Ungleichheit, Intersektionalität, also die Verflechtung mehrerer gesellschaftlicher Diskriminierungsformen in einer Person, die künstlerisch-politische Selbstrepräsentation der Roma und anderer marginalisierter Gruppen.

7. April: Ausstellung, Performance & Party

Am 7. April eröffnet die Ausstellung "Sill Hope in Paradise" mit Werken von Małgorzata Mirga-Tas (Polen), Emilia Rigova (Slowakei), Luna De Rosa (Italien), Marcin Tas (Polen) und George M. Vasilescu (Rumänien). Direkt im Anschluss gibt es die englischsprachige Performance "Newly Forgotten Technologies - Five Echoes" von Wesley Goatley, bei der fünf ausrangierte Amazon-.Echo-Lautsprecher bemerken, dass sie nicht länger an die "Magie" des allwissenden Datenzentrums angeschlossen sind. Ihre klagenden Geschichten werden begleitet von einer Live-Partitur, die vollständig aus der Stimme von Alexa komponiert wurde. Im Anschluss gibt es eine Party unter der musikalischen Leitung der Künstlerin und Autorin DJ D.R.E.E.A.

8. April: Parade durch die Mitte Berlins & Konzert von Pretty Loud

Am 8. April wird mit der Parade das wohl sichtbarste Zeichen zum Internationalen Roma-Tag in der Bundeshauptstadt Berlin gesetzt. Dieses Jahr lautet das Motto: "F*ck Your Paradise!". Zum Ausklang werden im Grünen Salon am Rosa-Luxemburg-Platz noch Theaterperformances und eine Jam Session geboten. Wer danach noch auf den Beinen ist, kann sich das Konzert der Rap-Girlband "Pretty Loud" im Berliner Maxim-Gorki-Theater ansehen.

10 April: Roma-Futurismus und technische Evolution

Gezeigt wird "The Future Is A Safe Place Hidden In My Braids", ein von Mihaela Dragan geschaffener Experimentalfilm, der die Ideen und Grundsätze des von ihr entwickelten "Roma-Futurismus" der Roma-Kultur und -Geschichte mit Technologie und Hexerei zusammenbringt.

Mihaela Dragan und Branislav Mitrovic im Theaterstück "The Journey/Drom"

Am selben Tag wird bei der Podiumsdiskussion gefragt, ob die technische Evolution eher Hoffnungen erfüllt oder alte Ungerechtigkeiten reproduzieren wird. Besonders erwähnt sei noch die Poesie-Performance von Jelena Savic am 17. April.

Das ROMADAY Festival wird vom Verein Roma Trial e.V organisiert und findet in Kooperation mit dem Festivalstandorten Maxim-Gorki-Theater und ACUD MACHT NEU statt. Das Festival wird gefördert durch den Hauptstadt-Kulturfonds Berlin.