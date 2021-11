Roland Emmerich ist neben Steven Spielberg der bekannteste Regisseur für Katastrophen- und Actionfilme. Berühmt wurde der gebürtige Schwabe mit Filmen wie "Independence Day" oder "The Day After Tomorrow".

Flutwellen, Aliens, Monster: Roland Emmerich kennt sich mit Katastrophen aus. Der "Master of Desaster" und Meister des Actionfilms hat sein Handwerk in der Hochschule für Fernsehen und Film in München gelernt. Als großes Vorbild gab der junge Regisseur, Jahrgang 1955, damals Steven Spielberg an. Ziemlich bald wurde Hollywood auf den Schwaben aufmerksam. Sein Debüt gab er dort 1992 mit "Universal Soldier"; der Film wurde zum Klassenschlager. Neben Katastrophen- und Actionfilmen drehte Roland Emmerich auch Historienstreifen wie "Der Patriot" oder "Anonymous".