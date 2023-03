Made in Germany

Roboter als Rohrpolizei

In Europa gehen jedes Jahr 26 % der Wasservorräte verloren. In den unzähligen Lecks im Abwassernetz. Ein kleiner Rohrrboter könnte schadhafte Stellen aufspüren, bevor Lecks entstehen, es Reparaturteams melden und so Milliarden Liter Wasser einsparen.