Rishi Sunak: Rettung für Tories und Großbritannien?

Er ist 42 Jahre jung, trinkt keinen Alkohol und ist mit der Tochter einer indischen Milliardärsfamilie verheiratet. Der indisch-stämmige Ex-Banker ist schlank, konzentriert und immer makellos gekleidet. Ein früherer Mitschüler nannte ihn "clever genug, vernünftig genug und wohlerzogen genug" (im Magazin "The Tatler") um Karriere zu machen. Rishi Sunak ist Art Anti-Boris Johnson, der ja das Image des etwas übergewichtigen, ungekämmten Bohemien kultiviert hatte, dem das Hemd aus der Hose hängt.

Ein rasanter Aufstieg

Der Weg zum Aufstieg wurde Rishi Sunak von seinen Eltern bereitet. Sein Vater war Arzt, die Mutter betrieb ihre eigene Apotheke und in der aus Ostafrika zugewanderten Familie galten nach indischer Tradition die Werte von harter Arbeit und akademischem Erfolg. Rishi konnte auf das Winchester College, eine teure Privatschule, gehen und an der Traditionsuniversität Oxford studieren. Danach allerdings ging er an die USA nach Stanford um dort sein Wirtschaftsstudium abzuschließen – eine nicht weniger elitäre Uni aber mit einem internationaleren Ausblick.

In Stanford traf er auch seine Frau Akshata Murty, Tochter des Mitgründers von Infosys, dem Software Giganten. Rishi Sunak verdiente in der Finanzwirtschaft sein Geld, zunächst als Analyst bei Goldman Sachs und danach als Partner in zwei Hedge Funds. Er gilt als einer der reichsten Abgeordneten in Großbritannien. Im Sommer während des parteiinternen Wahlkampfs warf ihm die Boulevardpresse vor, dass er in teuren Prada-Schuhen durch die Wahlkreise tourte. "Das sind ganz alte Schuhe...", versuchte Sunak sich zu verteidigen. Sein Reichtum ist seine größte politische Schwäche.

Rishi Sunak beim Tory-Parteitag 2021 - da war die Einigkeit in der Regierung Johnson noch ungetrübt

Dennoch verlief Rishi Sunaks politische Karriere kometenhaft. Erst 2015 zum konservativen Abgeordneten in einem sicheren Tory-Sitz gewählt, ernannte Boris Johnson den Ex-Banker schon fünf Jahre später zum Finanzminister und er galt schnell als sein Kronprinz. In diesem Frühjahr aber drohte ein Skandal, als die Steuerarrangements seiner Frau öffentlich wurden. Akshata Murty soll als indische Staatsbürgerin Millionen an Steuern gespart haben, weil sie als "Nicht-Ansässige" nach einer Besonderheit im UK-Recht ihr ausländisches Multi-Millionen Einkommen nicht deklariert hatte. In der Öffentlichkeit kommen solche Extratouren ganz schlecht an, aber der Ethik-Ausschuss des Unterhauses befand, es seien keine Gesetze gebrochen worden.

Gleichzeitig war bekannt geworden, dass Rishi Sunak noch Jahre nach seiner Rückkehr nach Großbritannien und während er schon Finanzminister war, eine amerikanische Green Card besaß. Sie hätte ihm erlaubt, in den USA zu leben und zu arbeiten. Wieso aber hatte er das Dokument behalten, lange nachdem er in Großbritannien politisch Karriere gemacht hatte? Zweifel an der Loyalität gegenüber seinem Heimatland wurden laut.

Wo steht Rishi Sunak politisch?

Wie Boris Johnson ist Rishi Sunak ein Brexiteer. Während der Brexi-Kampagne 2015 erklärte er in seinem Wahlkreis, der Ausstieg aus der EU werde Großbritannien "freier, fairer und wohlhabender" machen. Diese Haltung verschafft ihm jetzt die Loyalität der Tory-Rechten, könnte ihm aber andererseits noch zur Belastung werden. Denn zunehmend verbreitet sich in Großbritannien die Erkenntnis, dass viele der wirtschaftlichen Probleme der letzten Jahre mit dem Brexit zu tun hätten.

Noch im vorigen Jahr war Rishi Sunak der beliebteste Minister und Kronprinz von Boris Johnson

Einer der superreichen Unterstützer der Konservativen Partei, der Investor Guy Hands, warnte jetzt beim Sender BBC4, "der Brexit, so wie er umgesetzt wurde, ist total hoffnungslos und wird Großbritannien in eine ökonomische Katastrophe treiben". Der nächste Premierminister müsse intellektuell und politisch imstande sein ihn Brexit "neu zu verhandeln". Inzwischen äußern sich viele ähnlich kritisch - aber eine Kehrtwende dürfte Sunak in einen schweren Konflikt mit den überzeugten Brexiteers bei den Tories treiben. Außerdem machen ihn viele Johnson-Fans weiter für den Fall ihres Idols verantwortlich, weil dessen Sturz durch Sunaks Rücktritt im Juli ausgelöst worden war.

Seine große Beliebtheit als Finanzminister aber entstammte seiner Freigiebigkeit. Sunak war mit der Corona-Pandemie ins Amt gekommen und versprach "alles was nötig ist", um die britische Wirtschaft durch die Krise zu bringen. Er legte ein Programm von 350 Milliarden auf, um mit Lohnersatzzahlungen und Hilfen für Unternehmen das Schlimmste zu verhindern. Seine populärste Kampagne aber war wohl: "Essen gehen, um zu helfen". Danach bezahlte der Staat die Hälfte eines Restaurantbesuche, um die britische Gastro-Branche am Leben zu halten. Mit dieser Großzügigkeit hatte aber auch - wie überall in Europa - der Anstieg der Staatsverschuldung begonnen. Wird Sunak jetzt Premierminister, muss er das genaue Gegenteil tun und wegen des schwarzen Lochs im Staatshaushalt tiefe Einschnitte bei den öffentlichen Leistungen ankündigen müssen.

Im parteiinternen Wahlkampf mit Liz Truss widersprach Rishi Sunak vehement ihren Steuersenkungsplänen

In Sommer beim Kampf um die Downing Street mit Liz Truss profilierte sich Sunak bereits als fiskalischer Falke, als verantwortungsvoller Finanzverwalter, der den britischen Staatshaushalt in Ordnung bringen und die Verschuldung wieder begrenzen wolle. "Großbritannien ist ein großartiges Land aber wir stehen vor einer tiefen ökonimischen Krise", schrieb der Ex-Finanzminister jetzt in seinem Bewerbungsschreiben für das Premierministeramt. Tatsächlich war das Chaos der letzten Wochen durch Liz Truss verantwortungsloses Handeln in ihrer kurzen Amtszeit ausgelöst worden, aber der Keim der Probleme war bereits zuvor gelegt.

Identität spielt eine Rolle

Rishi Sunak wird der erste Premierminister aus einer nicht-weißen Zuwandererfamilie. Er habe in seiner Jugend relativ wenig Rassismus erlebt, erzählte er in früheren Interviews. Das Ansehen und der relative Wohlstand seiner Familie haben ihn wohl davor weitgehend beschützt. Was nicht bedeutet, dass sein Aufstieg solche Reflexe nicht in manchem Briten auslösen würde. "Rishi ist nicht einmal britisch, er liebt England nicht", argumentierte ein Anrufer beim Privatsender LCB. Und in der Diskussion mit der Moderatorin kam heraus, dass ihm eigentlich um die Hautfarbe ging.



Der frühere Finanzminister George Osborne schrieb auf Twitter: "Am Ende des Tages wird Rishi Sunak Premierminister. Manche glauben wie ich, dass er die Lösung unserer Probleme ist, andere meinen, er sei Teil dieser Probleme. Aber was immer eure politische Meinung, lasst uns den ersten British Asian als Premierminister feiern und auf unser Land stolz sein, wo so etwas möglich ist."

Sunak selbst betont, dass seine Identität ihm wichtig sei: "Meine Eltern sind hierher immigriert, (...) um ein Leben aufzubauen", sagte er 2019 im Gespräch mit der BBC. "Meine kulturelle Herkunft bedeutet, dass ich am Wochenende in den Tempel gehe - ich bin ein Hindu - und (als Jugendlicher) am Samstag zum Spiel der Southampton Saints (Fußball-Club) - man macht beides, man macht einfach alles." Diese Fähigkeit, auf verschiedenen Ebenen zu agieren, wird Rishi Sunak brauchen, wenn er die zerstrittenen Konservativen und die britische Wählerschaft befrieden will, wo viele nach der Skandalserie dieses Jahres die Versprechen einer weiteren Tory-Regierung mit Zynismus und Politikverdrossenheit empfangen.