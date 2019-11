Ringen um größte Freihandelszone der Welt

Die Verhandlungen sollten "noch in diesem Jahr" abgeschlossen werden, "um das Wirtschaftswachstum sowie Handel und Investitionen zu fördern", sagte der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha bei der Eröffnung des jährlichen Gipfels des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in Bangkok. An dem Freihandelsabkommen sind die zehn Mitgliedsstaaten der ASEAN und sechs weitere Länder - China, Japan, Indien, Südkorea, Australien und Neuseeland - beteiligt. Deren Staats- und Regierungschefs werden erst am Montag an einer Sitzung über die Vereinbarung teilnehmen.

Idee aus Peking

Das Abkommen würde einen Raum mit mehr als drei Milliarden Menschen und einer Wirtschaftskraft von 17 Billionen Dollar umfassen. Das entspricht rund 40 Prozent des Welthandels. China hatte die Handelspartnerschaft vorgeschlagen und wollte so ein Gegengewicht zum Handelsabkommen TPP aufbauen. Der "Transpazifischen Partnerschaft" (TPP) gehören elf Staaten auf verschiedenen Kontinenten an, darunter zum Australien, Chile und auch Kanada. Auch die USA wollten sich ursprünglich daran beteiligen. Wenige Tage nach seinem Amtsantritt kündigte US-Präsident Donald Trump das Abkommen im Jahr 2017 aber auf.

Daraufhin intensivierten die südostasiatischen Staaten der ASEAN ihre Arbeit an einem eigenen Abkommen und sind nun in den letzten Zügen der Verhandlungen. Im Februar 2020 könnte die Vereinbarung unterzeichnet werden, sagte eine Sprecherin der thailändischen Regierung.

Dem Verbund ASEAN gehören zehn Staaten in Südostasien an

Ein weiteres Thema, das in Bangkok auf der Tagesordnung steht, ist der Territorialstreit im Südchinesischen Meer. Die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Brunei und Taiwan beanspruchen Teile des Südchinesischen Meeres, während Peking fast die gesamte maritime Region beansprucht. Der regionale Block hat mit China an der Ausarbeitung einer Nichtangriffsvereinbarung oder eines Verhaltenskodex gearbeitet. "Wir sind bereit, mit den ASEAN-Ländern zusammenzuarbeiten und bauen auf dem bestehenden Fundament und der Basis auf, um langfristigen Frieden und Stabilität im Südchinesischen Meer zu erhalten", sagte der chinesische Premierminister Li Keqiang den ASEAN-Führungskräften in Bangkok.

Klimawandel trifft Südostasien besonders stark

UN-Generalsekretär Antonio Guterres reiste als Gast zum Gipfel nach Bangkok und appellierte an die Welt, wegen der Klimakrise von Energie aus Kohle wegzukommen. "Ich habe mich stark für mehr Fortschritte bei der CO2-Bepreisung eingesetzt und dafür, sicherzustellen, dass es bis 2020 keine neuen Kohlekraftwerke gibt", sagte Guterres. Es dürften nicht weiter Billionen Dollar Steuergelder als Subventionen für fossile Brennstoffe eingesetzt werden, meinte er mit Blick auf den Klimawandel. Dies führe nur zu mehr Wirbelstürmen, tropischen Krankheiten und Konflikten.

UN-Generalsekretär António Guterres: "Es braucht konkrete Maßnahmen"

Besonders beunruhigen würden ihn die Auswirkungen der vielen Kohlekraftwerke, die in einigen Teilen der Welt neu gebaut würden, etwa in Ost-, Süd- und Südostasien, sagte Guterres. Gleichzeitig müssten auch Industrieländer Entwicklungsländern bei dem Versuch helfen, weniger klimaschädliche Gase auszustoßen. Es brauche konkrete Maßnahmen.

Bereits am Vortag hatte Guterres gesagt, dass die Abhängigkeit der Welt von Kohle eine große Bedrohung im Bezug auf Klimawandel bleibe und dass die Länder in der ASEAN-Region besonders verwundbar seien. In der Region wird viel Energie aus Kohle gewonnen. Ein kürzlich von den UN veröffentlichter Bericht besagt, dass der Meeresspiegel wegen des Klimawandels wohl schneller steigen wird als angenommen. Deswegen sind mehreren asiatischen Städte in Zukunft von Überschwemmungen bedroht.

