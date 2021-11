Ressource Böden

Plastikmüll: Wo stehen wir und wie können wir Mikroplastik vermeiden?

Plastik hat die Welt erobert: Plastik steckt in Kleidung, in Reifen, in Verpackungen und ist in unseren Böden. Es schwimmt im Meer, im Trinkwasser und ist in unserem Darm. Welche Lösungen gibt es?